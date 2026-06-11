Luvia provoca inundaciones en Periférico y Circuito Interior; reportan caída de árboles

Tras la intensa lluvia registrada este jueves en la Ciudad de México, se han reportado afectaciones en distintos puntos de la capital, como árboles caídos e inundaciones en importantes vialidades que pueden complicar la circulación en el marco del Mundial.
En Periférico, una severa anegación en un bajopuente ubicado a la altura de Paseo de la Reforma provocó afectaciones a la circulación. Debido a la acumulación de agua de lluvia, un automóvil que circulaba por ese punto terminó averiado.
Al mismo tiempo, una inundación en Circuito Interior, en el bajopuente de Chapultepec, provocó la reducción de carriles, lo que derivó en una intensa carga vehicular.
Lluvia sorprende a CDMX tras inauguración del Mundial 2026; hay alerta en estas alcaldías
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cehr