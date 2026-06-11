En pleno Mundial

Luvia provoca inundaciones en Periférico y Circuito Interior; reportan caída de árboles

Una intensa y repentina lluvia dejó distintas afectaciones en la Ciudad de México, desde árboles caídos hasta inundaciones en importantes vialidades

Lluvias provocan inundaciones en Periférico y Circuito Interior, el 11 de junio de 2026.
Lluvias provocan inundaciones en Periférico y Circuito Interior, el 11 de junio de 2026. Foto: La Razón / N+
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La Razón Online

Tras la intensa lluvia registrada este jueves en la Ciudad de México, se han reportado afectaciones en distintos puntos de la capital, como árboles caídos e inundaciones en importantes vialidades que pueden complicar la circulación en el marco del Mundial.

En Periférico, una severa anegación en un bajopuente ubicado a la altura de Paseo de la Reforma provocó afectaciones a la circulación. Debido a la acumulación de agua de lluvia, un automóvil que circulaba por ese punto terminó averiado.

Al mismo tiempo, una inundación en Circuito Interior, en el bajopuente de Chapultepec, provocó la reducción de carriles, lo que derivó en una intensa carga vehicular.

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Inundación por lluvias en Circuito Interior, el 11 de junio de 2026.
Inundación por lluvias en Circuito Interior, el 11 de junio de 2026. ı Foto: La Razón

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cehr

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