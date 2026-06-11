Lluvia sorprende a CDMX tras inauguración del Mundial 2026; hay alerta en 6 alcaldías

Activan Alerta Amarilla en la Ciudad de México por pronóstico de fuertes lluvias.

Luego de que México se impuso 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, la lluvia sorprendió a fanáticos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de copiosas precipitaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo, entre las 15:00 y 22:00 horas en al menos 6 alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Asimismo, Protección Civil prevé que las condiciones climáticas persistan durante la tarde y noche de este 11 de junio, con lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo e intensas rachas de viento en la Ciudad de México.

Las precipitaciones podrían prolongarse hasta después de las 21:00 horas , acompañadas de un descenso en la temperatura que alcanzaría los 19 grados Celsius.

Esta tarde y noche se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes en la ciudad, acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. Ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado.#Temperatura actual: 26 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/Lt2Rxg9BAG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 11, 2026

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cehr