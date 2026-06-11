Empapa a aficionados

Lluvia sorprende a CDMX tras inauguración del Mundial 2026; hay alerta en 6 alcaldías

Se esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo, entre las 15:00 y 22:00 horas en al menos 6 alcaldías

Activan Alerta Amarilla en la Ciudad de México por pronóstico de fuertes lluvias.
Activan Alerta Amarilla en la Ciudad de México por pronóstico de fuertes lluvias. Foto: larazondemexico
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La Razón Online

Luego de que México se impuso 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, la lluvia sorprendió a fanáticos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de copiosas precipitaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan lluvias fuertes y posible caída de granizo, entre las 15:00 y 22:00 horas en al menos 6 alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Asimismo, Protección Civil prevé que las condiciones climáticas persistan durante la tarde y noche de este 11 de junio, con lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo e intensas rachas de viento en la Ciudad de México.

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Las precipitaciones podrían prolongarse hasta después de las 21:00 horas, acompañadas de un descenso en la temperatura que alcanzaría los 19 grados Celsius.

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cehr

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