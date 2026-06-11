México vence a Sudáfrica y rompe su racha sin triunfos en juegos de inauguración de Mundial

México no tuvo rival en la cancha pero tampoco puntería en la inauguración del Mundial 2026. Muchas opciones de gol, pero no las pudieron concretar y eso provocó que el marcador sobre Sudáfrica terminara solamente 2-0 gracias a los tantos de Julián Quiñones a minuto 9 y de Raúl Jiménez al 73’.

Desde el sibaltazo inicial se veía a una Selección Mexicana muy productiva al ataque. Colocar a Quiñones prácticamente detrás de Raúl Jiménez provocaba que el equipo se viera ofensivo y con mucha fuerza al ataque. Los arribos de Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez hacían que el tanto por las bandas como por el interior pudieran penetrar de buena manera. Pese a todas esas facilidades, los errores también eran constantes.

¡Llega el primero! 🥹



Julián Quiñones rescata el balón y hace una diagonal al área para vencer a Williams y así hacer el primero gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… YA LO GANA MÉXICO#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca… pic.twitter.com/Hht1SWIHq7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

¡ESTE GOL SE VA HASTA EL CIELO! 🙏

¡GOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ! ¡GOOOOOL DE MÉXICO!



Estalla el estadio y Jiménez llora al dedicarle el gol a su papá #ElMundialEsNuestri pic.twitter.com/UCDlFS99De — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

Tras una falla de la defensa de Sudáfrica, Erik Lira recuperó el balón que le cayó a Quiñones para entrar al área y con un disparo que le pasó por debajo de las piernas a Ronwen Williams, portero visita ante, se abrió el marcador.

Julián Quiñones hace historia con la Selección Mexicana

Con esta anotación , el ex del América se convierte en el segundo naturalizados que hace gol por México en una copa del Mundo, el otro fue Antonio Naelson “Sinha”, en Alemania 2006.

La afición sabía que el equipo Tricolor podía dar más y que los goles estarían muy cerca de llegar, pero los postes, la poca contundencia y el arquero rival que se convirtió en héroe hacían que de los cánticos de “México, México” se pasara a un silencio absoluto.

Julián Quiñones volvió a aparecer al minuto 19 para sacar un disparo fuera del área. El encuentro se trasladó al medio campo una Sudáfrica que lucía muy desacomodada provocaba que los dirigidos por Javier Aguirre no tuvieran claridad.

Fue hasta el 39 cuando Álvaro Fidalgo mandó un centro al corazón del área, Jiménez logró conectar, pero Ronwen Williams volvió a lucirse se sacó la de gajos por un costado. En esa misma jugada, Quiñones recibió la pelota y sacó un disparo que se estrelló en el palo.

Raúl Jiménez rompe su racha sin goles en Mundiales

Para la parte complementaria se esperaba que México saliente con más sierra al frente y la primera la tuvo Fidalgo, quien no se atrevió a pegarle a la pelota y le acabaron robando el balón dentro del área.

Al 50, el exmediocampista del América le puso un pase filtrado a Brian Gutiérrez, quien tocó la pelota, pero pasó por un costado.

Raúl intentaba pero no podía. Lo importante fue que al 73’ tras un centro se levantó en el área y con su especialidad, mandó el balón al fondo de las redes con un cabezazo.

Este tanto es el primero que hace el ahora atacante de los Wolves en una Copa del Mundo.

A falta de 10 minutos de que terminara el partido, Sudáfrica ya tenía dos hombres menos y México podía aprovechar su ventaja en el campo para intentar hacer el marcador más abultado y no sufrir para el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el Tricolor también terminó incompleto por la expulsión de César Montes al 92′.

EVG