¿Qué le pasó a Raúl Jiménez en la cabeza?

Raúl Jiménez es el delantero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Raúl Jiménez, delantero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pasó uno de los momentos más complicados de su carrera en 2020, cuando sufrió una fractura de cráneo durante un partido de la Premier League con el Wolverhampton, tras un fuerte choque de cabezas con el brasileño David Luiz, defensa del Arsenal.

La vida del delantero del América corrió peligro en las horas siguientes al terrible incidente. Sin embargo, el futbolista se recuperó y regresó a las canchas después de nueve meses de aquel suceso. A raíz de ese hecho usa una protección en la cabeza en cada juego.

¡Estuvo a nada del primero! 🔥



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El regreso de Raúl Jiménez a las canchas en agosto de 2021 fue complicado, pues le costó trabajo retomar el ritmo que traía antes de aquella fractura de cráneo, pues en esos momentos se mencionaba que podía dejar al Wolverhampton para irse al Manchester United o a la Juventus.

EVG