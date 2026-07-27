Gobierno de CDMX confirma que la licencia permanente dejará de emitirse tras 2026

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la licencia permanente entra en su último año de vigencia, por lo que llamó a la ciudadanía a realizar el trámite antes de que concluya 2026, ya que después de este periodo dejará de emitirse.

Durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que desde su puesta en operación se han expedido más de dos millones de licencias permanentes.

“Ya comenzamos a decirle adiós a este programa de licencia permanente porque va a quedar vigente durante este año. Estamos ya en los últimos meses de la licencia permanente, por lo que invitamos a tramitarla durante 2026”, afirmó.

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⚠️La licencia permanente para conducir dejará de emitirse en 2027, informó el Secretario de Finanzas del Gobierno de la CDMX, Juan Pablo de Botton.



Hizo un llamado a quienes quieran obtenerla que realicen el trámite, el cual estará vigente hasta diciembre de 2026.



🗞️Raquel… pic.twitter.com/Fu53LtaFQ7 — Azucena Uresti (@azucenau) July 27, 2026

El funcionario detalló que, de las licencias emitidas, más de 1.2 millones fueron tramitadas en las oficinas de la Tesorería, mientras que 500 mil se gestionaron mediante el formato digital.

Añadió que esta modalidad ha permitido reducir los tiempos de atención, pues las personas pueden realizar el trámite en línea y posteriormente imprimir su licencia.

De Botton Falcón recordó que, aunque el documento, con costo de mil 500 pesos, conservará su vigencia permanente para quienes lo obtengan este año, 2026 será la última oportunidad para solicitarlo, por lo que exhortó a la población interesada a aprovechar los meses restantes del programa.

La Ciudad de México continuó con finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles. Con resultados al primer semestre:



🟢 Se incrementó en 2.6 veces la inversión pública ejercida, lo que representó 10,758.3 millones de pesos (mdp) adicionales.



🟢 Se tuvieron aumentos… pic.twitter.com/3V0ImnVzCI — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) July 27, 2026

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente?

Si deseas tramitar tu licencia permanente deberás tener los siguientes documentos a la mano:

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México

Identificación oficial

Línea de captura pagada

Cita agendada

En caso de que esta sea tu primera vez tramitando la licencia en la Ciudad de México se te pedirá acreditar un examen de conocimiento. Al momento de registrarte para la licencia podrás generar tu cita para aplicarlo.

Recuerda que el costo de la licencia permanente es de $1,500.00, el trámite comienza en línea a través de la Llave CDMX, y concluye una vez que acudas al módulo correspondiente a recogerla.

No lo pienses más, tramita tu licencia permanente y deja atrás las renovaciones. 🪪🚘🏍️



¡Hazlo ya y no dejes pasar más tiempo! 😉



⛓️‍💥https:/licenciapermanente.cdmx.gob.mx pic.twitter.com/h7vhg7FpcG — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 26, 2026

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