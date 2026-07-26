Morena CDMX espera definición del CEN tras salida de Díaz Polanco; descarta ruptura interna

Alicia Barrientos Pantoja afirmó que la renuncia de Héctor Díaz Polanco no implica una ruptura en Morena y que el CEN definirá el relevo de la dirigencia capitalina.

La dirigencia de Morena Ciudad de México aseguró que la renuncia de Héctor Díaz Polanco a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal no representa una ruptura al interior del partido y afirmó que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el que determine el mecanismo para designar a quien encabezará el organismo en la capital.

En conferencia de prensa “La Chilanguera”, la secretaria general de Morena CDMX, Alicia Barrientos Pantoja, explicó que la salida de Díaz Polanco responde a una decisión personal y laboral, aunque permanecerá dentro del movimiento.

Hoy anuncio el cierre de mi etapa al frente de Morena en la Ciudad de México.



Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento.



Una etapa concluye, pero mi… pic.twitter.com/ebs0IhaTev — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) July 19, 2026

“Él no se va de Morena. Él se queda en nuestro movimiento justo para seguir apoyando e impulsando desde el Consejo Consultivo y desde la tarea de articular intelectualmente, académicamente a nuestro movimiento”, señaló.

La dirigente indicó que el Comité Ejecutivo Estatal continuará con el trabajo territorial mientras la dirigencia nacional define quién asumirá la representación de Morena en la Ciudad de México.

Banderas de Morena, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

“No significa que esto termina, significa que esto continúa y que realmente estamos en espera de que nuestra dirigencia nacional pueda definir cuál va a ser el camino de quien nos va a representar”, expresó.

Explican cómo será proceso de relevo

Barrientos Pantoja explicó que los estatutos contemplan dos mecanismos para llevar a cabo el relevo. Recordó que el Consejo Estatal, integrado por 240 consejeros y presidido por el senador Francisco Chígil Figueroa, es el máximo órgano de conducción política de Morena CDMX y cuenta entre sus atribuciones con la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

Asimismo, citó el artículo 38 de los estatutos de Morena, el cual faculta al Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de su Presidencia, para nombrar delegados o delegadas que desempeñen funciones en los órganos partidistas estatales.

Ante cuestionamientos sobre la cohesión del partido, Alicia Barrientos Pantoja aseguró que Morena mantendrá la unidad durante el proceso de relevo.

Banderas de Morena cargadas por simpatizantes. ı Foto: Archivo

“Estamos tranquilos, tranquilas, porque la o el compañero que llegue a representar al Comité Ejecutivo Estatal va a contar con un Comité Ejecutivo Estatal integrado por secretarias y secretarios que van a trabajar en conjunto para que la Ciudad de México siga fortaleciendo la unidad y el trabajo con su militancia y con el pueblo de la ciudad”, afirmó.

Previamente, el secretario técnico del Comité Ejecutivo Estatal, Vladimir Ríos, presentó un informe sobre la gestión de Héctor Díaz Polanco, el cual, aseguró, fue elaborado como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas tras la renuncia formal del dirigente el pasado 20 de julio.

Al término de la conferencia, el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García González, reconoció la gestión de Díaz Polanco y aseguró que durante su dirigencia el partido fortaleció su estructura territorial y aumentó el número de militantes.

“Tenemos consejos municipales en todas las demarcaciones, hay actividades permanentes por parte del Comité Estatal. Entonces, desde la bancada, todo nuestro reconocimiento y, como siempre, estaremos trabajando en un solo proyecto que es el segundo piso de la Cuarta Transformación en la ciudad y el país”, expresó.

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