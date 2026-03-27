Hacia el 2030, Morena aventaja en CDMX, destaca encuesta; Harfuch y Rubalcava los punteros

Una encuesta reciente de la empresa GobernArte rumbo a las elecciones del 2030 en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ubican al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como puntero en las preferencias electorales.

“Aunque el 2030 parece lejano, el tablero electoral en la capital ya comienza a mostrar sus primeras fichas. En GobernArte hemos realizado un estudio de prospectiva para entender hacia dónde se inclina la balanza en la Jefatura de Gobierno.

“Más allá de las siglas, lo interesante es observar cómo las fuerzas políticas se reconfiguran y qué perfiles están logrando conectar con el ánimo social de los capitalinos hoy en día”, así se presentó el sondeo

Las preferencias electorales, según la casa encuestadora, señalan que a esta fecha los partidos políticos tendrían el siguiente porcentaje:

Morena… 50.1%

PAN… 20.2%

PRI… 11.2%

MC… 4.8%

PVEM… 3.5%

PT… 2.1

Imagen del sondeo. ı Foto: Especial.

En tanto, GobernArte ubica al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch como el mejor posicionado con 43.2 por ciento para ocupar la candidatura de Morena.

Y le sigue Adrián Rubalcava con 22.3 por ciento.

Sondeo presentado. ı Foto: Especial.

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FGR