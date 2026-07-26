Morena CDMX buscará mantener alianza con PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027

Morena CDMX sostiene que la coalición con PT y PVEM ha permitido impulsar reformas constitucionales en la capital.

Morena en la Ciudad de México buscará mantener la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a las elecciones de 2027, afirmó el vocero del grupo parlamentario del partido en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García González.

Durante la conferencia de prensa La Chilanguera, el legislador sostuvo que la coalición ha sido fundamental para impulsar reformas constitucionales tanto en la capital como a nivel federal, por lo que consideró que debe mantenerse en los próximos comicios.

Congreso de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: X, @Congreso_CdMex

“Desde la bancada, desde otros espacios, queremos que haya coalición hacia el 2027”, afirmó García González.

Las declaraciones ocurren tres días después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo reuniones por separado con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y dirigente del PVEM capitalino, Jesús Sesma, así como con el coordinador del grupo parlamentario del PT, Ernesto Villarreal.

La mandataria capitalina aseguró que esos encuentros tuvieron como propósito fortalecer el trabajo institucional y avanzar mediante el diálogo y la coordinación en beneficio de la ciudad.

“Nos pareció muy importante el diálogo que también tuvo la jefa de Gobierno con los dirigentes estatales del PT y del Partido Verde“, señaló.

El morenista afirmó que la alianza entre los tres partidos permitió obtener la mayoría calificada en los órganos legislativos, lo que hizo posible aprobar diversas reformas constitucionales.

“Es la coalición que nos permitió la mayoría calificada, que hoy ha permitido importantes reformas constitucionales en la ciudad, en el país”, expresó.

Finalmente, reiteró que Morena impulsará la continuidad de la coalición con PT y PVEM rumbo a la renovación de cargos en las elecciones de 2027.

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