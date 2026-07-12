Clara Brugada inaugura la Utopía Acatitla en Iztapalapa; suma 20 espacios Utopía en la CDMX

Clara Brugada inauguró la Utopía Acatitla, complejo que busca acercar servicios de salud, deporte, cultura y recreación a habitantes del oriente de la capital.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla en la alcaldía Iztapalapa. Es la quinta que abre sus puertas este año y la número 20 de la Ciudad de México. El complejo recibió una inversión de 119 millones de pesos para transformar más de 16 mil metros cuadrados de espacio público que previamente se encontraba abandonado.

Durante el acto protocolario, la mandataria capitalina destacó que este complejo representa el regreso de las Utopías a la demarcación donde nació este modelo de infraestructura social y cultural.

Con una inversión de 119 millones de pesos, el nuevo complejo recuperó un espacio abandonado y amplía la red de Utopías en la Ciudad de México. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

“Hoy entregamos al pueblo de Iztapalapa la Utopía Acatitla con una inversión de 119 millones de pesos para la transformación de más de 16 mil metros cuadrados de espacio público. La Ciudad de México ya cuenta con cinco nuevas Utopías este año y vienen muchas más", concluyó la mandataria.

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Brugada Molina afirmó que la nueva Utopía también busca transformar la identidad de Acatitla, históricamente asociada con los centros penitenciarios ubicados en la zona.

“Queremos que cuando se diga Acatitla ya no se piense en cárcel o en reclusorios, sino en libertad y en derechos“, sostuvo.

La Utopía Acatitla beneficiará a vecinos de Santa Martha Acatitla, Ermita Zaragoza, El Salado y colonias aledañas con infraestructura social y espacios públicos renovados. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

La Utopía Acatitla beneficiará principalmente a habitantes de las colonias Santa Martha Acatitla, La Colmena, Fuentes de Zaragoza, Ermita Zaragoza, Solidaridad, Texcoco y El Salado.

El secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, explicó que la construcción de la Utopía Acatitla comenzó hace dos años y tuvo complejidad técnica debido a las condiciones del subsuelo de la zona, caracterizada por hundimientos y grietas ocasionadas por la sobreexplotación del acuífero.

“Esta no fue una obra menor, tuvo una complejidad técnica. Sabemos que estamos en una zona donde se reconoce el hundimiento regional de casi 20 centímetros al año y también la creación de diversas grietas derivado de la extracción intensiva de agua.

Clara Brugada afirmó que la Utopía Acatitla busca cambiar la identidad de la zona para que sea asociada con derechos, comunidad y espacio público, y no con los reclusorios. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

“Por ello nos llevó casi dos años realizar diversos estudios que nos ayudaron a conocer muy bien la condición del suelo para determinar cuál era la mejor zona donde podíamos construirlo”, señaló el titular de SOBSE.

Basulto Luviano detalló que su secretaría trabajó con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar estudios geotécnicos, los cuales determinaron que de los 16 mil metros cuadrados del predio sólo cinco mil eran aptos para la construcción.

La mandataria también adelantó que su administración trabaja con la Secretaría de Marina para incorporar embarcaciones y aeronaves fuera de servicio como parte de los espacios recreativos de futuras Utopías.

Con la apertura de la Utopía Acatitla, la Ciudad de México alcanza 20 complejos de este tipo y suma cinco inaugurados durante 2026. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

Además, anunció que en los próximos días comenzarán nuevas obras de mejoramiento urbano en Ermita Zaragoza y colonias aledañas, con la rehabilitación de calles, banquetas y andadores.

Recordó que previamente se ejecutaron proyectos de mitigación de grietas y un programa de mejoramiento de vivienda, por lo que ahora la intervención continuará con la renovación del espacio público.

“Se tuvo que entrar con un proyecto de mitigación de grietas alrededor de las colonias y con un programa para mejorar la vivienda. Ahora toda la zona de Las Limas, Zaragoza, donde faltó mejorar banquetas, calles y andadores, se va a echar a andar en estos días. Muy bien la iluminación, pero hay que mejorar las calles y las banquetas por las que camina la población", señaló.

La nueva Utopía Acatitla integra espacios deportivos, culturales y de salud en un complejo construido tras estudios geotécnicos realizados por la UNAM debido a las condiciones del subsuelo. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

La mandataria anunció además que este complejo extenderá su horario de operación hasta las 23:00 horas para que las personas trabajadoras puedan acceder a actividades como las clases de natación al terminar su jornada laboral.

“Esta Utopía cerrará a las 11 de la noche para que la gente trabajadora pueda venir a tomar clases de natación. La diferencia de vivir en la periferia es darnos cuenta de lo que necesita la población que vive de manera lejana; no todos viven en el Centro de la Ciudad. Y si eso implica otro turno para los maestros de natación, adelante", afirmó.

La Utopía Acatitla cuenta con alberca semiolímpica, casa de día para personas mayores, casa de infancia, comedor popular, atención psicológica, jurídica y para mujeres, servicios de salud —como odontología, ginecología, laboratorio, mastógrafo y rehabilitación física con alberca de hidroterapia—, además de talleres de inglés, carpintería y panadería, una agencia de empleo y un espacio para tatuajes.

La nueva Utopía Acatitla abrirá hasta las 23:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso de personas trabajadoras a actividades deportivas y recreativas. ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)

En la Utopía Acatitla se pueden encontrar canchas multiusos, muro de escalar, trotapista, parque para perros, pista de pump track y una alberca semiolímpica.

También tiene adoquín permeable que permite el relleno de los acuíferos. Hay tiendas de productos orgánicos y de frutas y verduras a bajo costo, así como un jardín mágico nocturno fluorescente con 15 especies de animales endémicos y silvestres de México.

Como parte del proyecto también fue rehabilitado el vaso regulador El Salado, al que se le invirtieron 427 millones de pesos para mitigar inundaciones.

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