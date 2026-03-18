Clara Brugada inaugura nuevas canchas en Iztapalapa y lanza chatbot turístico ‘Xoli’.

En el contexto del Mundial de Futbol FIFA 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró cinco nuevas canchas de futbol en la alcaldía Iztapalapa, como parte del programa de construcción y rehabilitación de 500 de este tipo de espacios deportivos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina destacó que el objetivo de esta acción es que el Mundial no se limite a los estadios, sino que se viva en colonias y barrios, promoviendo la participación activa de la población.

“Queremos que el Mundial no sólo se lleve a cabo en el gran lugar donde generalmente se hace, en el estadio; queremos que en todas las colonias y barrios podamos estar jugando futbol. No queremos ser una ciudad espectadora, queremos ser protagonistas”, afirmó.

Acompañada de integrantes de su gabinete, Brugada Molina informó que en Iztapalapa —la demarcación más grande y con mayor población de la Ciudad— se construyen y rehabilitan 60 canchas, de las cuales se entregaron las canchas número nueve, 10, 11, 12 y 13, que estarán disponibles de manera gratuita para la población.

Brugada Molina subrayó que estos espacios representan el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso al espacio público, al deporte, a la recreación y a la convivencia comunitaria. Además, indicó que ya hay más de 200 canchas listas en toda la ciudad e hizo un llamado a la población a apropiarse de estos sitios bajo el concepto de “La pelota vuelve a casa”, al barrio y a la comunidad.

La Jefa de Gobierno enfatizó que las obras realizadas con motivo del Mundial serán permanentes y beneficiarán a la población más allá del evento futbolístico, además, se acompañarán de la construcción de nuevas canchas, la modernización del Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco y la intervención de vialidades principales y secundarias.

Xoli es el nuevo chatbot que guiará a capitalinos y visitantes a explorar cada rincón de la capital con oferta cultural, turística, deportiva y gastronómica antes, durante y después del #Mundial2026.



¡Añádelo a tus contactos con el número 55 6565 9395!#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/4UPZVJ2Kz4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 19, 2026

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que como parte de la estrategia de rehabilitación de 316 áreas deportivas en la ciudad, en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán se intervinieron cinco canchas: una de fútbol 7 y cuatro de futbol rápido, en beneficio de más de 72 mil habitantes.

Detalló que los trabajos abarcaron una superficie de 2 mil 269 metros cuadrados, con acciones de trazo, nivelación de terreno, remozamiento de muros, pintura, colocación de rejas perimetrales, instalación de pasto sintético en mil 669 metros cuadrados y la colocación de 44 luminarias.

Adicionalmente, se realizaron obras de mejoramiento urbano, como la pavimentación de 7 mil 969 metros cuadrados, pintura en fachadas de 2 mil 800 metros cuadrados, mantenimiento de áreas verdes, balizamiento y reconstrucción de banquetas, así como la instalación de más de 60 luminarias en el corredor recreativo.

El titular del programa Pilares y próximo secretario del Deporte, Javier Hidalgo Ponce, destacó que estos espacios no sólo contemplan infraestructura, sino también actividades deportivas y recreativas como escuelas de fútbol, incluyendo clases para personas amputadas, además de ajedrez, cachibol, box, baile aeróbico, yoga y karate.

Agregó que promotoras y promotores deportivos se encargarán de organizar el uso de las canchas, así como de la creación de ligas gratuitas, con el fin de evitar su privatización y garantizar su acceso libre como un derecho.

En tanto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, reconoció el compromiso del Gobierno capitalino con la demarcación y el fortalecimiento de espacios públicos en beneficio de la comunidad.

En la Ciudad de México el #Mundial2026 se vive en la calle, en las colonias y en la cancha del barrio.#LaPelotaVuelveACasa, por ello recuperamos espacios públicos donde nuestras comunidades puedan vivir el deporte al aire libre como un derecho. pic.twitter.com/jO140ETTIT — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 18, 2026

“XOLI”, EL CHATBOT TURÍSTICO DE LA CAPITAL PARA EL MUNDIAL 2026

En el mismo evento, la titular del Ejecutivo local anunció la puesta en marcha de “Xoli”, el chatbot oficial de la Ciudad de México para el Mundial 2026, diseñado como una herramienta tecnológica de atención permanente para turistas y población en general, sistema que permitirá a las personas comunicarse las 24 horas del día desde su teléfono celular, en español o inglés, para obtener información sobre la ciudad.

“Xoli será el instrumento tecnológico que nos ayude a vincular cultura, turismo, recreación y entretenimiento con la población. Podrán hacer preguntas sobre la ciudad desde cualquier lugar del mundo”, señaló.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz Sánchez, detalló que el chatbot podrá utilizarse a través de WhatsApp al guardar el número 55 6565 9395 y enviar un mensaje, o mediante el portal oficial de la ciudad.

Indicó que la herramienta permitirá consultar información en categorías como cultura, turismo, movilidad, servicios y datos relacionados con el Mundial.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, explicó que mediante Xoli se podrá acceder de forma ágil a información sobre transporte público, restaurantes, mercados, museos y más de 3 mil actividades diarias en la capital; además de que también se podrá conocer la ubicación de pantallas y actividades de los festivales futboleros donde se transmitirá gratuitamente el Mundial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR