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Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 12 de julio

Colectivo Mexicanos con Ucrania se manifestará este domingo.
Colectivo Mexicanos con Ucrania se manifestará este domingo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aficionados de la Selección Mexicana se reunirán en el Ángel este domingo pese a que el equipo ya no juega en el Mundial.
Aficionados de la Selección Mexicana se reunirán en el Ángel este domingo pese a que el equipo ya no juega en el Mundial. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 12 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 12 de julio se esperan dos marchas y siete concentraciones.

Marchas

  • UNIÓN VECINAL AZCAPOTZALCO: Realizarán la “Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad de Azcapotzalco” en Parque de la China (Av. Clavería e Ignacio Allende, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco) a las 09:00 hrs con destino por definir. (Aforo aprox.: 35 personas)
  • COLECTIVOS DE MADRES BUSCADORAS: Realizarán la “Celebración Religiosa Espiritual y Caminata” por el aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología y visibilización de personas desaparecidas en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs con destino al Ángel de la Independencia. (Aforo aprox.: 150 personas; posible incorporación de colectivos aliados)

Concentraciones

  • AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO: Exigen la devolución de animales retirados de su albergue en Lago Mayor de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00 hrs. (Aforo aprox.: 60 personas)
  • MEXICANOS CON UCRANIA: Acto de memoria y reconocimiento a una defensora de derechos humanos en la Alameda Central - Fuente “Américas” (Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Aforo aprox.: 35 personas)
  • COMUNID-AD MULTITRUEKE MIXIUHCA: Actividad “Feria Multitrueke” de intercambio solidario en Huerto Tlatelolco (Av. Paseo de la Reforma Norte No. 742, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Aforo aprox.: 30 personas)
  • ASAMBLEA DE COORDINACIÓN ROJA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECCIÓN 10 DE LA CNTE: Evento político-cultural en apoyo a huelguistas en Tornel Planta 5 (Lago Aullagas No. 60, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs. (Aforo aprox.: 40 personas)
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Evento “Urban Flowers” por espacios seguros para consumidoras y acopio a favor de animales en Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Aforo aprox.: 100 personas; se prevé posible afectación a vialidades)
  • AFICIONADOS DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE MÉXICO: Concentración de reconocimiento a la Selección Nacional en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Aforo aprox.: 400 personas)
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Aforo aprox.: 30 personas)

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