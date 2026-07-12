Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aficionados de la Selección Mexicana se reunirán en el Ángel este domingo pese a que el equipo ya no juega en el Mundial. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 12 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 12 de julio se esperan dos marchas y siete concentraciones.

Marchas

UNIÓN VECINAL AZCAPOTZALCO : Realizarán la “Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad de Azcapotzalco” en Parque de la China (Av. Clavería e Ignacio Allende, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco) a las 09:00 hrs con destino por definir. (Aforo aprox.: 35 personas)

COLECTIVOS DE MADRES BUSCADORAS: Realizarán la “Celebración Religiosa Espiritual y Caminata” por el aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología y visibilización de personas desaparecidas en la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs con destino al Ángel de la Independencia. (Aforo aprox.: 150 personas; posible incorporación de colectivos aliados)

Concentraciones

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Exigen la devolución de animales retirados de su albergue en Lago Mayor de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00 hrs. (Aforo aprox.: 60 personas)

MEXICANOS CON UCRANIA : Acto de memoria y reconocimiento a una defensora de derechos humanos en la Alameda Central - Fuente “Américas” (Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Aforo aprox.: 35 personas)

COMUNID-AD MULTITRUEKE MIXIUHCA : Actividad “Feria Multitrueke” de intercambio solidario en Huerto Tlatelolco (Av. Paseo de la Reforma Norte No. 742, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Aforo aprox.: 30 personas)

ASAMBLEA DE COORDINACIÓN ROJA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECCIÓN 10 DE LA CNTE : Evento político-cultural en apoyo a huelguistas en Tornel Planta 5 (Lago Aullagas No. 60, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs. (Aforo aprox.: 40 personas)

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento “Urban Flowers” por espacios seguros para consumidoras y acopio a favor de animales en Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Aforo aprox.: 100 personas; se prevé posible afectación a vialidades)

AFICIONADOS DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE MÉXICO : Concentración de reconocimiento a la Selección Nacional en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Aforo aprox.: 400 personas)

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Aforo aprox.: 30 personas)

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