Fuertes lluvias en CDMX HOY 11 de julio provocan inundaciones; estas son las zonas afectadas

Las fuertes lluvias que comenzaron la tarde de este sábado ya provocan las primeras afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, con inundaciones, encharcamientos y complicaciones para la circulación vehicular, principalmente en alcaldías del sur y oriente de la capital.

Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja para las alcaldías Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo entre las 18:00 y las 22:00 horas.

De forma simultánea, la dependencia mantiene Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

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Reportan inundaciones y vialidades afectadas

Mientras la lluvia avanzaba desde la zona oriente hacia el centro y norte de la ciudad, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir imágenes y videos de las afectaciones.

Uno de los puntos con mayores problemas fue el cruce de Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco, en la alcaldía Tlalpan, donde el nivel del agua dificultó el paso de vehículos.

#Reportando ⛈️ | Severa inundación en el cruce de Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco, #CDMX. 🔴



🚧🌊 La FUERTE lluvia de esta tarde ha provocado una fuerte inundación en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Tlalmanalco, ubicada en la alcaldía Tlalpan.



✅📡Estas… pic.twitter.com/wCUItNmqh3 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

También se reportaron inundaciones en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, donde el agua cubrió parte de la vialidad y afectó la circulación.

#Reportando ⛈️ | Otra vez #Tlalpan y #Coyoacán con inundaciones. 🔴



⚠️⛈️ Varios puntos del sur de la #CDMX registran importantes Inundaciones tras la lluvia de esta tarde.



🚧🌊En la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula (alcaldía Coyoacán) el nivel del… pic.twitter.com/uCDzNp9jAq — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

Además, plataformas de monitoreo meteorológico señalaron que las tormentas se desplazaban desde Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, Nezahualcóyotl y Texcoco hacia el centro, poniente y norte de la capital, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

#Reportando ⛈️ | Avanzan tormentas desde el oriente hacia el centro y norte de la #CDMX. 🔴



🚨📡 La fuerte lluvia ya golpea la zona oriente de #EDOMÉX y #CDMX. Células de tormenta activas en Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, Nezahualcóyotl y Texcoco avanzan de forma… pic.twitter.com/0vBiTXD7Xc — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 11, 2026

Previo a la lluvia, habitantes de la capital captaron la formación de una “nube estante” (shelf cloud), una estructura nubosa que suele desarrollarse en el borde de tormentas intensas.

El fenómeno fue visible desde distintos puntos del sur de la ciudad, especialmente en Tlalpan, donde una amplia cortina de lluvia avanzó rápidamente sobre la capital reduciendo la visibilidad.

▶ #Video | 🔵 Una impresionante "nube estante" cubre el cielo de la CDMX ante llegada de tormenta



🌀 ¡Una postal increíble! ☁️ Una espectacular e imponente estructura nubosa sorprendió a los habitantes de la capital del país esta tarde. El avance de una fuerte tormenta sobre la… pic.twitter.com/zqhE6DJOan — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 12, 2026

Protección Civil pide extremar precauciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias pueden generar:

Encharcamientos e inundaciones.

Corrientes de agua en calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Afectaciones a la movilidad.

Posible caída de granizo.

Asimismo, recomendaron evitar cruzar vialidades inundadas, no resguardarse bajo árboles, retirar basura de coladeras y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las precipitaciones durante la noche.

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, exteriores o si conduces un vehículo.

Tu seguridad es lo más importante. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/gNL7GIfIjf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 12, 2026

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MSL