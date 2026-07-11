Fuertes lluvias en CDMX HOY 11 de julio provocan inundaciones; estas son las zonas afectadas

Las fuertes lluvias que comenzaron la tarde de este sábado ya provocan las primeras afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, con inundaciones, encharcamientos y complicaciones para la circulación vehicular, principalmente en alcaldías del sur y oriente de la capital.
Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja para las alcaldías Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo entre las 18:00 y las 22:00 horas.
De forma simultánea, la dependencia mantiene Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.
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Reportan inundaciones y vialidades afectadas
Mientras la lluvia avanzaba desde la zona oriente hacia el centro y norte de la ciudad, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir imágenes y videos de las afectaciones.
Uno de los puntos con mayores problemas fue el cruce de Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco, en la alcaldía Tlalpan, donde el nivel del agua dificultó el paso de vehículos.
También se reportaron inundaciones en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en Coyoacán, donde el agua cubrió parte de la vialidad y afectó la circulación.
Además, plataformas de monitoreo meteorológico señalaron que las tormentas se desplazaban desde Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, Nezahualcóyotl y Texcoco hacia el centro, poniente y norte de la capital, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.
Previo a la lluvia, habitantes de la capital captaron la formación de una “nube estante” (shelf cloud), una estructura nubosa que suele desarrollarse en el borde de tormentas intensas.
El fenómeno fue visible desde distintos puntos del sur de la ciudad, especialmente en Tlalpan, donde una amplia cortina de lluvia avanzó rápidamente sobre la capital reduciendo la visibilidad.
Protección Civil pide extremar precauciones
Las autoridades advirtieron que las lluvias pueden generar:
- Encharcamientos e inundaciones.
- Corrientes de agua en calles y avenidas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Afectaciones a la movilidad.
- Posible caída de granizo.
Asimismo, recomendaron evitar cruzar vialidades inundadas, no resguardarse bajo árboles, retirar basura de coladeras y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las precipitaciones durante la noche.
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MSL