Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en nueve alcaldías de CDMX hoy 11 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para nueve alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 11 de julio.

De acuerdo con la dependencia, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como la posibilidad de granizadas entre las 14:45 y las 22:00 horas, por lo que llamó a la población a tomar precauciones para evitar incidentes.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas debido a las rachas de viento que suelen acompañar este tipo de fenómenos.

TE RECOMENDAMOS: En CDMX Capturan a 4 presuntos criminales en alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla hoy?

La alerta aplica para las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

En estas alcaldías se espera que las lluvias se intensifiquen conforme avance la tarde, por lo que Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales en caso de que las condiciones del clima cambien durante las próximas horas.

Riesgos por las lluvias en CDMX

La SGIRPC explicó que las precipitaciones podrían ocasionar:

Encharcamientos en vialidades.

Corrientes de agua en calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Afectaciones a la movilidad vehicular y peatonal.

Las lluvias también podrían reducir la visibilidad para quienes circulen en automóvil o motocicleta, por lo que se recomienda conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para disminuir riesgos:

Retirar la basura de las coladeras dentro y fuera del hogar.

Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.

Evitar resguardarse debajo de árboles, espectaculares o estructuras que puedan desprenderse.

En caso de cualquier emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911 o al teléfono de Protección Civil 55 5683 2222.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL