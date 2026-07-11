Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en nueve alcaldías de CDMX hoy 11 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para nueve alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 11 de julio.
De acuerdo con la dependencia, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como la posibilidad de granizadas entre las 14:45 y las 22:00 horas, por lo que llamó a la población a tomar precauciones para evitar incidentes.
Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas debido a las rachas de viento que suelen acompañar este tipo de fenómenos.
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¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla hoy?
La alerta aplica para las siguientes demarcaciones:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
En estas alcaldías se espera que las lluvias se intensifiquen conforme avance la tarde, por lo que Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales en caso de que las condiciones del clima cambien durante las próximas horas.
Riesgos por las lluvias en CDMX
La SGIRPC explicó que las precipitaciones podrían ocasionar:
- Encharcamientos en vialidades.
- Corrientes de agua en calles y avenidas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Afectaciones a la movilidad vehicular y peatonal.
Las lluvias también podrían reducir la visibilidad para quienes circulen en automóvil o motocicleta, por lo que se recomienda conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para disminuir riesgos:
- Retirar la basura de las coladeras dentro y fuera del hogar.
- Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones.
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.
- Evitar resguardarse debajo de árboles, espectaculares o estructuras que puedan desprenderse.
En caso de cualquier emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911 o al teléfono de Protección Civil 55 5683 2222.
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MSL