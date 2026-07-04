Fuertes lluvias inundan Circuito Interior y afectan la movilidad en CDMX y el Edomex

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado provocaron inundaciones y severas afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Uno de los puntos más afectados fue Circuito Interior, donde un vehículo quedó varado debido a la acumulación de agua en el cruce con Paseo de la Reforma.

De acuerdo con los primeros reportes, el nivel del agua dificultó el paso de los automovilistas y generó complicaciones en una de las principales vialidades de la capital.

A través de redes sociales se solicitó la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la emergencia y evitar mayores riesgos.

Las lluvias también ocasionaron afectaciones en el oriente del Valle de México. En el municipio de La Paz, Estado de México, el paradero de Los Reyes La Paz quedó bajo el agua, lo que complicó el traslado de miles de usuarios del transporte público.

.@SSC_CDMX tenemos un automóvil inundando en el cruce de Circuito Interior y Paseo de la Reforma pic.twitter.com/dxJCblGIuv — José Gpe. Ríos (@Guadarios) July 4, 2026

Imágenes compartidas por ciudadanos muestran importantes encharcamientos en la zona, donde pasajeros tuvieron que caminar entre el agua para poder continuar su trayecto o abordar las unidades de transporte.

Otra de las vialidades con mayores afectaciones fue la Carretera Federal México-Puebla, a la altura de La Olimpia, cerca de la colonia Magdalena Atlipac. En ese punto se reportó un severo acumulado de agua que redujo la velocidad de circulación y provocó largas filas de vehículos.

#Reportando ⛈️ | ¡Bajo el agua! Se inundó el paradero de Los Reyes La Paz, #EdoMéx. 🔴



⚠️🌊 Así quedó la zona del paradero de Los Reyes La Paz.

El gran acumulado de agua afectó drásticamente el flujo de miles de usuarios del transporte público.



📸 Fuente: @luismiguelbaraa vía… pic.twitter.com/4SWzHhZKP7 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

Ante la intensidad de las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, donde se pronosticaron lluvias de entre 30 y 49 milímetros, así como posible caída de granizo, vigente de 17:45 a 20:00 horas.

Además activó la Alerta Amarilla para 12 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La dependencia advirtió que las precipitaciones pueden provocar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, por lo que recomendó evitar cruzar zonas anegadas, no resguardarse bajo árboles y, de ser posible, esperar a que disminuya la lluvia antes de salir.

Las autoridades también exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar transitar por vialidades con importantes acumulaciones de agua, ya que las condiciones podrían cambiar conforme continúen las lluvias durante la tarde y noche de este sábado.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 04/07/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de… pic.twitter.com/x7Q2VWJl80 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 4, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL