Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una protesta en CDMX del colectivo Amnistía Internacional. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 4 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 4 de julio se espera una marcha y 14 concentraciones.

Marchas

COMITÉ DIVERSEX MILPA ALTA: Se concentrarán en la Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco (Av. Jalisco Oriente y Av. México Norte, Col. Villa Milpa Alta, Alc. Milpa Alta) a las 14:00 con destino a lugar por definir. (Nota: Con motivo de la “Sexta Marcha del Orgullo Milpa Alta 2026”; al término realizarán un evento artístico cultural y se prevé un aforo aproximada de 250 personas).

Concentraciones

ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES ISLÁMICAS : Se concentrarán en la Estación “Hamburgo” (líneas 1 y 7 del Metrobús, Av. Paseo de la Reforma No. 153, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00. (Nota: Evento en homenaje al fallecido líder supremo de Irán; se prevé afectación de vialidades y un aforo de 40 personas) .

AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO : Se concentrarán en el Parque México (Av. México y Av. Michoacán, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Nota: Actividad de visibilización del apoyo a las mujeres buscadoras en México, con posible afectación vial y aforo de 30 personas) .

FUERZA COMUNITARIA : Se concentrarán en el Parque Leyes de Reforma (Av. Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma 3ª Sección, Alc. Iztapalapa) a las 10:30. (Nota: Asamblea informativa de simpatizantes de Morena con aforo de 40 personas) .

RESISTENCIA CIVIL ACTIVA Y PACÍFICA : Se concentrarán en el Parque San Andrés (Calz. de Tlalpan e Irlanda, Col. Parque San Andrés, Alc. Coyoacán) a las 11:00. (Nota: Exigencia de respeto a derechos humanos y justicia; se prevé afectación de vialidades y un aforo de 200 personas) .

ALIANZA CONTRA LA DESIGUALDAD : Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Evento por el “Día global contra la desigualdad”; se prevé afectación de vialidades y un aforo de 50 personas) .

MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA : Se concentrarán en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Reunión preparatoria rumbo a la marcha del 26 de julio con un aforo aproximado de 45 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Evento “Rituales 4:20” y acopio de alimento para perros; se prevé afectación vial y un aforo de 100 personas) .

COLECTIVO “LLECA ESCUCHANDO LA CALLE” : Se concentrarán en el Plantón de la Secretaría de Gobernación (General Prim y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Demanda de la “Ley Integral Trans” con actividades como el “Tranny Fest” a las 13:00 y “Noche de cine” a las 19:00; se espera afectación de vialidades y aforo de 50 personas) .

MÚSICOS Y ARTISTAS POR PALESTINA : Se concentrarán en la Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Evento musical en protección de las infancias afectadas por la guerra, con posible afectación vial y aforo de 40 personas) .

MAKA RECETAS : Se concentrarán en la Embajada Británica (Av. Paseo de la Reforma No. 350-Piso 20, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Concentración de propietarios de perros raza chihuahua en apoyo a la selección mexicana; se estima afectación vial y aforo de 100 personas) .

ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA : Se concentrarán en el bajo puente del Estadio Ciudad de México (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán) a las 17:00. (Nota: Evento cultural en rechazo a las afectaciones urbanas y sociales del Mundial de la FIFA 2026; posible afectación vial y aforo de 60 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de una caravana laboral con aforo de 30 personas) .

COLECTIVA “MICELIAS” : Se concentrarán en la Alameda Central (Av. Juárez y Ángela Peralta, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00. (Nota: Conversatorio político con posible afectación de vialidades y aforo de 30 personas) .

AFICIONADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA: Se concentrarán en las inmediaciones del Hotel Westin Santa Fe (Av. Javier Barros Sierra No. 540, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón) durante el día. (Nota: Manifestación de apoyo a México frente a la sede de concentración de Inglaterra para el Mundial de la FIFA; se prevé afectación vial y aforo de 90 personas).

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