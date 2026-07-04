¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 4 de julio

Aspecto de una protesta en CDMX del colectivo Amnistía Internacional.
Aspecto de una protesta en CDMX del colectivo Amnistía Internacional. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una protesta en CDMX del colectivo Amnistía Internacional.
Aspecto de una protesta en CDMX del colectivo Amnistía Internacional. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 4 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 4 de julio se espera una marcha y 14 concentraciones.

Marchas

  • COMITÉ DIVERSEX MILPA ALTA: Se concentrarán en la Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco (Av. Jalisco Oriente y Av. México Norte, Col. Villa Milpa Alta, Alc. Milpa Alta) a las 14:00 con destino a lugar por definir. (Nota: Con motivo de la “Sexta Marcha del Orgullo Milpa Alta 2026”; al término realizarán un evento artístico cultural y se prevé un aforo aproximada de 250 personas).

Concentraciones

  • ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES ISLÁMICAS: Se concentrarán en la Estación “Hamburgo” (líneas 1 y 7 del Metrobús, Av. Paseo de la Reforma No. 153, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00. (Nota: Evento en homenaje al fallecido líder supremo de Irán; se prevé afectación de vialidades y un aforo de 40 personas).
  • AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO: Se concentrarán en el Parque México (Av. México y Av. Michoacán, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Nota: Actividad de visibilización del apoyo a las mujeres buscadoras en México, con posible afectación vial y aforo de 30 personas).
  • FUERZA COMUNITARIA: Se concentrarán en el Parque Leyes de Reforma (Av. Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma 3ª Sección, Alc. Iztapalapa) a las 10:30. (Nota: Asamblea informativa de simpatizantes de Morena con aforo de 40 personas).
  • RESISTENCIA CIVIL ACTIVA Y PACÍFICA: Se concentrarán en el Parque San Andrés (Calz. de Tlalpan e Irlanda, Col. Parque San Andrés, Alc. Coyoacán) a las 11:00. (Nota: Exigencia de respeto a derechos humanos y justicia; se prevé afectación de vialidades y un aforo de 200 personas).
  • ALIANZA CONTRA LA DESIGUALDAD: Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Evento por el “Día global contra la desigualdad”; se prevé afectación de vialidades y un aforo de 50 personas).
  • MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA: Se concentrarán en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Reunión preparatoria rumbo a la marcha del 26 de julio con un aforo aproximado de 45 personas).
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Evento “Rituales 4:20” y acopio de alimento para perros; se prevé afectación vial y un aforo de 100 personas).
  • COLECTIVO “LLECA ESCUCHANDO LA CALLE”: Se concentrarán en el Plantón de la Secretaría de Gobernación (General Prim y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Demanda de la “Ley Integral Trans” con actividades como el “Tranny Fest” a las 13:00 y “Noche de cine” a las 19:00; se espera afectación de vialidades y aforo de 50 personas).
  • MÚSICOS Y ARTISTAS POR PALESTINA: Se concentrarán en la Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Evento musical en protección de las infancias afectadas por la guerra, con posible afectación vial y aforo de 40 personas).
  • MAKA RECETAS: Se concentrarán en la Embajada Británica (Av. Paseo de la Reforma No. 350-Piso 20, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Concentración de propietarios de perros raza chihuahua en apoyo a la selección mexicana; se estima afectación vial y aforo de 100 personas).
  • ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA: Se concentrarán en el bajo puente del Estadio Ciudad de México (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán) a las 17:00. (Nota: Evento cultural en rechazo a las afectaciones urbanas y sociales del Mundial de la FIFA 2026; posible afectación vial y aforo de 60 personas).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de una caravana laboral con aforo de 30 personas).
  • COLECTIVA “MICELIAS”: Se concentrarán en la Alameda Central (Av. Juárez y Ángela Peralta, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00. (Nota: Conversatorio político con posible afectación de vialidades y aforo de 30 personas).
  • AFICIONADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA: Se concentrarán en las inmediaciones del Hotel Westin Santa Fe (Av. Javier Barros Sierra No. 540, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón) durante el día. (Nota: Manifestación de apoyo a México frente a la sede de concentración de Inglaterra para el Mundial de la FIFA; se prevé afectación vial y aforo de 90 personas).

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