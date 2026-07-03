Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 3 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 3 de julio no se concentran marchas, pero sí ocho concentraciones.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarle’s” Ciudad de México : Contará con dos puntos de reunión por la mañana para abordar transporte e iniciar una jornada de búsqueda individualizada en el Cerro del Guerrero:

Lugar 1 : Estación “Portales” de la Línea 2 del Metro (Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez) a las 06:30.

Lugar 2 : Estación “Deportivo 18 de Marzo” de la Línea 3 del Metro (Av. Insurgentes Norte, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero) a las 07:30.

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” : En la Plaza San Antonio Tecómitl (Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta) a las 09:00. (Nota: se prevé que se sumen en apoyo otras colectivas feministas de la demarcación).

Movimiento Global a Gaza MX : En el Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club, Alc. Coyoacán) a las 10:00. (Nota: el evento contará con la presencia de la Embajadora del Estado Palestino en México, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México y el Director Ejecutivo de Médicos Sin Fronteras México).

Igualdad Animal México : En el Hotel W México City (Campos Elíseos No. 252, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00. (Nota: no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades).

Colectiva “Minerva” : En los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano : En la Embajada de los Estados Unidos de América (Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, Alc. Miguel Hidalgo) a las 11:00. (Nota: no se descarta la posible afectación de vialidades).

Colectivo Novísimxs de Poetas LGBTTTIQ+ : En el Fondo de Cultura Económica (Av. Tamaulipas No. 202, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00.

Movimiento de Regeneración Sindical: En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez), durante el día.

Citas Agendadas

Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina : En la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00.

Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C.: En la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

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