¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 3 de julio

Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 3 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 3 de julio no se concentran marchas, pero sí ocho concentraciones.

Concentraciones

  • Colectivo “Hasta Encontrarle’s” Ciudad de México: Contará con dos puntos de reunión por la mañana para abordar transporte e iniciar una jornada de búsqueda individualizada en el Cerro del Guerrero:
  • Lugar 1: Estación “Portales” de la Línea 2 del Metro (Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez) a las 06:30.
  • Lugar 2: Estación “Deportivo 18 de Marzo” de la Línea 3 del Metro (Av. Insurgentes Norte, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero) a las 07:30.
  • Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”: En la Plaza San Antonio Tecómitl (Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta) a las 09:00. (Nota: se prevé que se sumen en apoyo otras colectivas feministas de la demarcación).
  • Movimiento Global a Gaza MX: En el Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco No. 79, Col. Country Club, Alc. Coyoacán) a las 10:00. (Nota: el evento contará con la presencia de la Embajadora del Estado Palestino en México, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México y el Director Ejecutivo de Médicos Sin Fronteras México).
  • Igualdad Animal México: En el Hotel W México City (Campos Elíseos No. 252, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo) a las 10:00. (Nota: no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades).
  • Colectiva “Minerva”: En los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00.
  • Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano: En la Embajada de los Estados Unidos de América (Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, Alc. Miguel Hidalgo) a las 11:00. (Nota: no se descarta la posible afectación de vialidades).
  • Colectivo Novísimxs de Poetas LGBTTTIQ+: En el Fondo de Cultura Económica (Av. Tamaulipas No. 202, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00.
  • Movimiento de Regeneración Sindical: En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez), durante el día.

Citas Agendadas

  • Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina: En la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00.
  • Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C.: En la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

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