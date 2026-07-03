Promulga Brugada la Ley de Cuidados de la capital

“Las mujeres han sostenido el mundo, es hora de que el mundo sostenga a las mujeres”, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al promulgar ayer la Ley de Cuidados de la Ciudad de México, la cual reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, y que busca redistribuir las tareas de cuidado entre el Estado, las familias, las comunidades, el sector privado y los hombres.

La promulgación reunió a legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino, quienes respaldaron la nueva legislación, aprobada previamente por unanimidad, aunque la oposición llamó a garantizar recursos y continuidad para que el Sistema Público de Cuidados trascienda el actual sexenio.

El Dato: El Consejo de Evaluación local reporta que más de 130 mil mujeres cuidan gratuitamente a una persona dependiente por discapacidad y 76 mil hombres hacen lo mismo.

“La revolución pendiente de la humanidad no es tecnológica ni económica es la feminista de los cuidados”, sostuvo Brugada Molina durante la ceremonia.

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La mandataria local señaló que en la Ciudad de México 80 por ciento de las personas que dedica más de 40 horas semanales a las labores de cuidado es mujer, mientras que el trabajo de cuidados no remunerado representa 25 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

“Detrás de cada mujer que no pudo estudiar, que abandonó un empleo, que no pudo emprender, que renunció a sus sueños, hay una sobrecarga injusta de cuidados y una deuda social. Hoy decimos: no hay trabajo de mujeres ni trabajo de hombres. El trabajo doméstico es responsabilidad de todas y de todos”, afirmó la funcionaria capitalina.

3 millones de capitalinos necesita algún tipo de cuidado

Como parte de la implementación de la ley, Brugada Molina anunció la construcción de 100 Utopías, 200 Casas de las 3Rs, 300 centros de cuidado infantil, 200 casas de día para adultos mayores y 200 espacios para personas con discapacidad, infraestructura con la que se busca atender a más de 100 mil personas cada año.

La Jefa de Gobierno también anunció la creación del Sistema de Educación Inicial para las Infancias e instruyó a la Secretaría de Bienestar capitalina a realizar el primer diagnóstico sobre las tareas de cuidado para conocer quiénes las realizan, cuánto tiempo dedican y si reciben remuneración.

50 horas a la semana dedican las mujeres a los cuidados

La presidenta del Senado de la República y próxima secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la ley llega a un país donde tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres.

Desde la oposición, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, de Acción Nacional, pidió garantizar que el Sistema Público de Cuidados tenga continuidad, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, reconoció los acuerdos alcanzados.

Clara Brugada (centro) junto con diputados locales del oficialismo y de oposición, ayer. ı Foto: Especial

“Siguen existiendo áreas de oportunidad. ¿Qué significan? Por ejemplo, blindar la continuidad transeccional del sistema, para evitar retrocesos derivados de cambios de administración; fortalecer aún más, figuras vinculadas con la asistencia personal”, agregó el panista.

A partir de la entrada en vigor de la ley, ayer, el Gobierno capitalino tiene 90 días para instalar el Consejo del Sistema de Cuidados, órgano encargado de coordinar y supervisar la política pública en la materia, así como vigilar la implementación y el cumplimiento de la Ley de Cuidados.