Lamentan la falta de juguetes del Mundial en México

Para el director creativo del Museo del Juguete Antiguo México (Mujam), Roberto Shimizu Kinoshita, este Mundial de Futbol se ha vivido con una carencia de juguetes, en comparación con las justas pasadas, incluidas las de México 70 y 86, en las que proliferaron muñecos, futbolitos, balones, entre otros artículos para jugar.

El experto lamentó la situación actual, la cual consideró podría estar relacionada con un alto costo de las licencias oficiales para que marcas mexicanas produjeran juguetes para niñas y niños, en comparación con lo mostrado en la exposición Futbol Nostalgia: Entre Goles y Recuerdos.

El Dato: México ha albergado cuatro mundiales de futbol: los varoniles de 1970, 1986 y 2026, así como el femenil de 1971 en el que las mexicanas quedaron subcampeonas.

“En esta exhibición que podemos ver que para el Mundial de 1970 y del 86 hicieron hasta futbolitos especiales, pelotas, juguetes, mil cosas, y yo creo que esta vez las licencias (de la FIFA y la Selección) estuvieron tan caras que ni siquiera tuvieron las jugueteras mexicanas o las jugueteras crear sus juguetes”, mencionó durante un recorrido exclusivo para La Razón.

TE RECOMENDAMOS: A dos días de 4 decesos Aficionados ya la piensan dos veces para ir al Ángel el domingo

De acuerdo con el arquitecto, en el museo hay cerca de cinco mil piezas dedicadas al futbol y a los mundiales, entre las que figuran piezas de las mascotas mexicanas, como Juanito y Pique, así como del águila llamada Pico, creada por Lance Wyman para la justa de 1970, y la cual, si bien no fue la imagen oficial, sí tuvo productos.

BALONES con las firmas de Hugo Sánchez (izq.) y por la Argentina de 1986, incluido Maradona ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

En el recinto destacan, además una maqueta del Estadio Azteca, los futbolitos, como uno de madera ensamblada con herrajes metálicos de entre 1950 y 1970.

También hay figuras de Gansito Marina con el jersey de la Selección Mexicana, los minibalones Pilón con los rostros de Jorge Campos, Luis García, Luis Roberto Alves Zague, Hugo Sánchez y otros seleccionados del Mundial de Estados Unidos 1994; figuras artesanales, parecidas a las de luchadores, pero del Tri, y más.

“Esta vez casi no ha habido juguetes y por eso en esta exposición de Futbol Nostalngia queríamos representar el icónico futbolito mexicano, más de 30, y te das cuenta del ingenio mexicano, que se hacían de diferentes cosas con plomo un poco tóxicos o no, pero, al final, el juguete sí es algo que se ha perdido muchísimo”, mencionó Shimizu Kinoshita.

IMÁGENES y llaveros de Pique, de 1986. ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

Juguetes con la leyenda “México 2026”, como los que alberga el Mujam no hay o son muy escasos. En calles del Centro Histórico hay llaveros del balón Trionda, peluches de las mascotas de este Mundial compartido con Estados Unidos y Canadá, así como del Pato Merlín.

En tiendas departamentales hay Playmobil de algunos jugadores del Tri y en las tiendas hay paquetes de Vualá Sorpresa también con los seleccionados.

Carlos Camarena, quien se sorprendió al ver un balón firmado por la selección de Argentina campeona de 1986, incluso por Diego Armando Maradona y Jorge Valdano, consideró que si bien en mundiales pasados había promocionales con juguetes para niños, esto se ha perdido.

JUGADORES de un futbolito de juguete. ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

“Antes sacaban más promocionales para los niños y ahora veo más como los vasos conmemorativos. No sé por qué sea, pero sí llama la atención. Me hubiera encantado tener algún juguete así.

“Se me hace impresionante que mantengan tan bien los juguetes y se ve que hubo historia. Me pongo a pensar cuántas generaciones no jugaron por ejemplo en este (futbolito) de madera. Podemos ver muchos juguetes, pero hay otros que se perdieron”, dijo el joven, quien iba acompañado de Dani, una chica coreana.

Shimizu Kinoshita destacó que en el recinto no sólo la gente encontrará piezas con licencias para producir juguetes u otros artículos, también otros que comerciantes hicieron con ingenio y que mientras algunos los llaman piratería, otros los ven como parte de la historia juguetera y de la memorabilia.

UN HOMBRE observa distin1 2 3 tos artículos. ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

“El Museo del Juguete siempre ha sido un mosaico polarizado de México y por eso ponemos las Barbies de dos mil pesos con las de ocho pesos, ¿por qué? Porque le dan la misma felicidad a la niña y le dan la misma calidez, el mismo juego y el mismo entusiasmo. La camisa y la piratería es lo mismo, no estoy incentivando la piratería, pero sí digo que las marcas han abusado y se han vuelto fuera de control”, dijo.

HISTORIA PAMBOLERA. Shimizu Kinoshita explicó que en esta exposición del Mujam no sólo hay juguetes, sino miles de artículos que hablan de la historia del Mundial, como los primeros boletos del Estadio Azteca, las medallas oficiales para los jugadores de las justas de 1970 y 1986.

Asimismo, uno de los tesoros que incluso interesó a la FIFA, dijo el arquitecto, es el único póster original de la primera Copa del Mundo en Uruguay 1930 que existe en México y del cual sólo hay otro registrado en Zúrich, Suiza.

El Mujam también alberga la lista oficial de jugadores de ese primer Mundial y otros artículos pamboleros únicos.