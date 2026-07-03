Aficionados ya la piensan dos veces para ir al Ángel el domingo

Luego de que cuatro personas murieran durante los festejos por el pase de la Selección Mexicana al quinto partido en el Mundial de Futbol, algunos capitalinos expresaron preocupación por la concentración que se espera este domingo en el Ángel de la Independencia para el partido contra Inglaterra.

Mientras unas personas refirieron en un sondeo a La Razón que no acudirán por miedo a otro incidente mortal, otras consideraron que las autoridades deben reforzar los operativos de seguridad y protección civil para evitar una nueva tragedia sin necesariamente cancelar los festejos en Paseo de la Reforma.

El Dato: La Ciudad de México tiene 17 Fan Fest, además del instalado en el Zócalo, y habilitó otros espacios como Revolución y el Palacio de los Deportes para ver los partidos de México.

Para Claudia, vecina de la colonia Renovación, en Iztapalapa, lo ocurrido pudo evitarse si hubiera existido un mejor control de la multitud; por ello, decidió no asistir al Ángel y tampoco recomendaría a sus familiares lo hagan.

“No sabía que ya habían muerto cuatro, pensé que eran tres. Es horrible, porque eso es algo que se puede prevenir. No iría al Ángel el domingo y a mi familia le diría que no fuera. Lo mejor es mantener el festejo en su casa, donde está. En otro lugar hay demasiada gente y no hay control”, comentó la mujer.

La madrugada del miércoles, durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador 2-0 que reunieron a más 1.4 millones de personas en la ciudad, las autoridades informaron sobre el deceso por asfixia de un hombre de 48 años, una mujer de 44 y una joven de 19.

4 mil 200 policías vigilaron los festejos en el Ángel

Horas después, también se confirmó el deceso de una cuarta víctima, a quien personal de emergencias trasladó desde Reforma a un nosocomio por un ataque epiléptico, crisis convulsiva y sangrado del tubo digestivo pero falleció. En los cuatro casos la Fiscalía capitalina ya inició las debidas investigaciones.

Claudia recalcó que las muertes y lesiones que ocurren en Reforma durante los festejos no se deben necesariamente a que haya aficionados con malas intenciones, sino que es algo que ocurre cuando hay una alta concentración de gente y poco orden.

“No es que la gente quiera hacer mal o que esté enferma, es que cuando hay mucha gente hay estampidas y no hay control”, expuso.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el miércoles que reforzará las acciones en materia de Protección Civil, salud y seguridad para la concentración que se dé este domingo cuando la Selección enfrente a Inglaterra en octavos de final.

Además de llamar a la población a llevar a festejar responsablemente y evitar el exceso de alcohol, la mandataria local anunció que presentará un plan para descentralizar los espacios para las celebraciones por el Mundial, para evitar grandes aglomeraciones en un solo punto.

Norma, quien vive cerca del Ángel de la Independencia, relató que durante los festejos del pasado martes intentó auxiliar a un joven lesionado y, desde su perspectiva, la respuesta de las autoridades fue insuficiente.

La vecina afirmó que el problema no radica únicamente en la conducta de los asistentes, sino en la falta de ambulancias, elementos de Protección Civil y personal de apoyo.

“Yo no le echo tanto la culpa a los asistentes, sino al Gobierno. Se tuvieron que haber prevenido con Protección Civil y ambulancias. Me tocó ver a un chico tirado y pedí ayuda, pero no me hicieron caso. Si vuelve a haber festejos, debe haber muchísima seguridad y muchísima protección civil”, argumentó.

Aunque la mujer también comentó que sí acudiría al siguiente festejo en caso de una victoria de la Selección Mexicana, señaló que las personas también deben reconocer cuándo un lugar ya está saturado y buscar otras opciones para celebrar.

“Si vemos que ya no se puede llegar al Ángel, hay que regresarnos o festejar en otro lado. Todos queremos llegar, pero somos demasiados”, aseveró.

Carlos Morán es otro aficionado que dijo que tiene dudas sobre asistir o no a este punto de la ciudad el domingo en caso de que México derrote a su similar inglesa. El fan además cuestionó que hay gente que “se desconecta” y causa desmanes, principalmente por el exceso de alcohol.

El caso de Bulmaro Cortés no es tan diferente al de Carlos Morán, porque ni él ni su novia están convencidos de que el turbio episodio del martes no pueda volver a repetirse.

“Si es que me animo a ir sería como de muy lejitos. A un lugar donde yo creo no esté corriendo peligro y no me pueda suceder lo que sucedió anteriormente”, dijo con un rostro de franca preocupación.

Otros capitalinos optaron por descartar por completo su asistencia, éste es el caso de Magdalena quien señaló que, además de no sentirse cómoda en concentraciones masivas, considera que lo más prudente es evitar ese tipo de eventos tras lo sucedido.

“No iría al Ángel y tampoco le recomendaría a mi familia que fuera. Al contrario, les diría que no vayan”, puntualizó.

Edith también cambió de opinión tras conocer las muertes ocurridas durante los festejos y consideró que las celebraciones pueden realizarse sin poner en riesgo a otras personas.

“No iría con lo que pasó. Es peligroso, porque desgraciadamente puede pasar lo mismo que les ocurrió a los jóvenes que fallecieron. La gente puede festejar bailando, apoyando y pasándola bien, pero sin poner en riesgo a los demás”, sostuvo la aficionada mexicana.