Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 2 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo de la CNTE sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito.

Este jueves 2 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Personas durante bloqueo en Eje Central en su cruce con la calle de López ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 2 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 2 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México: Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez; lugar 2: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Insurgentes Norte, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 06:30

Colectivo “somos ellas”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 12:00

Asamblea por el común y contra la guerra: : Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 17:00

Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día

Mujeres Mazatecas del comité de mujeres autodefensa de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Casa Cultural “Casa del Tiempo” Gral. Pedro Antonio de los Santos No. 84, Col. San Miguel Chapultepec 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 16:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 2 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT