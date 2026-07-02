Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 2 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 2 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 2 de julio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 2 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México: Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez; lugar 2: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Insurgentes Norte, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 06:30
- Colectivo “somos ellas”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 12:00
- Asamblea por el común y contra la guerra: : Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 17:00
- Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día
- Mujeres Mazatecas del comité de mujeres autodefensa de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Casa Cultural “Casa del Tiempo” Gral. Pedro Antonio de los Santos No. 84, Col. San Miguel Chapultepec 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 16:00
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LMCT