Granizada en Cuautepec: Gustavo A. Madero activa operativo de emergencia en CDMX

Miles de vecinos en Cuautepec, Gustavo A. Madero, enfrentaron la noche del martes y madrugada del miércoles las severas consecuencias de una intensa granizada que cubrió calles y afectó hogares. La alcaldía GAM desplegó un operativo masivo con más de mil trabajadores para limpiar la zona y restablecer la normalidad, concentrando esfuerzos en las colonias Acueducto Guadalupe y Jorge Negrete, las más impactadas por la acumulación de granizo y agua.

Cuadrillas de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras y Seguridad Ciudadana trabajaron sin descanso para retirar toneladas de granizo, desazolvar coladeras y drenajes, y liberar árboles caídos. Se utilizaron plantas de bombeo, camiones vactor y retroexcavadoras, y se brindó apoyo directo a los vecinos para limpiar patios y cisternas afectadas por el ingreso del agua.

Janecarlo Lozano destacó la rápida capacidad de respuesta de la alcaldía

El alcalde Janecarlo Lozano destacó la rápida capacidad de respuesta de la alcaldía. “En Gustavo A. Madero estamos preparados para responder de inmediato ante cualquier emergencia. Contamos con personal capacitado, equipo y maquinaria para proteger a las familias maderenses y atender cualquier contingencia“, afirmó el edil.

TE RECOMENDAMOS: Tras casi 24 horas Identifican a hombre fallecido durante festejos en Paseo de la Reforma tras el México vs Ecuador

Este fenómeno meteorológico se presentó a pesar de las alertas emitidas desde la mañana del martes por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre lluvias intensas. Aunque las condiciones variaron al mediodía, la tarde trajo consigo la granizada que impactó fuertemente a Cuautepec.

Lozano aseguró que las labores de limpieza y desazolve continuarán hasta garantizar que la infraestructura hidráulica y las vialidades operen con total normalidad, minimizando riesgos. “No están solos; el gobierno de la alcaldía permanecerá en territorio el tiempo que sea necesario para brindar apoyo y recuperar la normalidad lo antes posible“, concluyó, reafirmando su solidaridad y la importancia de la preparación ante fenómenos extremos recurrentes en la Ciudad de México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR