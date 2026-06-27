Fuertes lluvias dejan inundaciones y encharcamientos en CDMX; activan Alerta Amarilla

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado 27 de junio comenzaron a generar diversas afectaciones en la Ciudad de México, con reportes de inundaciones, encharcamientos y complicaciones para la circulación vehicular en distintos puntos de la capital.

Ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías debido a la posibilidad de lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Una de las principales afectaciones se registró en la alcaldía GAM, sobre avenida Gran Canal, en los límites de las colonias 25 de Julio y Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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La intensa lluvia provocó una importante acumulación de agua que afectó la circulación en ambos sentidos de la vialidad, obligando a los automovilistas a disminuir la velocidad y extremar precauciones.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo SASSLA Clima, las condiciones meteorológicas que ocasionaron estas afectaciones habían sido detectadas previamente, por lo que se emitieron alertas preventivas.

#Reportando ⛈️🟠 | Importante inundación afecta la avenida Gran Canal al norte de la #CDMX.



⚠️ La intensa lluvia de esta tarde provocó una severa inundación en ambos sentidos de la avenida Gran Canal, justo en los límites de las colonias 25 de Julio y Nueva Atzacoalco (GAM).… https://t.co/W7vOToov0L — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 27, 2026

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias?

La SGIRPC informó que la Alerta Amarilla permanece activa en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades advirtieron que las lluvias pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas, así como afectaciones a la movilidad.

Las precipitaciones comenzaron durante la tarde y ocasionaron encharcamientos en distintas vialidades de la capital, además de tránsito lento en varios puntos debido a la acumulación de agua.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución y mantenerse atentos a los reportes de tránsito y Protección Civil, ya que las lluvias podrían continuar durante la noche.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil exhortó a la población a:

Evitar transitar por zonas inundadas.

No tirar basura en la vía pública para evitar el bloqueo de coladeras.

Retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones.

No resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Conducir con precaución y mantener una distancia segura entre vehículos.

Permanecer atentos a los avisos emitidos por las autoridades.

El pronóstico prevé que las lluvias continúen durante la tarde y noche de este sábado en la Ciudad de México, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas con mayor riesgo de inundaciones y exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales.

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MSL