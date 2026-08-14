Conflictos administrativos frenan arreglos a edificios

LA CANTINA La Potosina (izq.) es uno de los inmuebles que requieren ser rehabilitados, así como algunas fachadas (der.) de la colonia Centro

La directora del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, Loredana Montes López, afirmó que los conflictos administrativos entre los sectores público y privado son el principal obstáculo para preservar los edificios con relevancia urbano-arquitectónica, los cuales se encuentran distribuidos en el primer cuadro de la capital.

La maestra en Estudios Urbanísticos detalló a La Razón que en este sector de la ciudad hay tres mil 497 inmuebles, los cuales están distribuidos en un perímetro de 10 kilómetros cuadrados.

El dato: La Razón informó en 2025 que organizaciones vecinales expresaron su temor por el sobrepeso en los edificios del corredor Regina por su uso como bodegas comerciales.

Cada edificio pertenece a una o más de cuatro subcategorías, las cuales determinan qué organismo debe encargarse de su restauración. En ese sentido, hay estructuras con significación histórica, importancia artística, trascendencia arqueológica o valor contemporáneo.

TE RECOMENDAMOS: Ocultaba cargamento con lona Asegura la SSC un tráiler con madera ilegal

“Para trabajar con ellos tenemos que ver a quién le tocan, porque el Instituto de Antropología (INAH) lo tiene regulado, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) lo tiene regulado, Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, lo tiene regulado.

24.5 inmuebles rehabilitó al año el fideicomiso, desde 2018

“Y las sobrecargas en los edificios históricos es algo que a nosotros nos preocupa, pero no podemos hacer tanto. Eso requiere otro tipo de regulaciones y por la condición de que son inmuebles privados, no nos podemos meter”, explicó Montes López sobre los inmuebles usados ahora como bodegas de mercancía.

Uno de los inmuebles que no ha podido ser restaurado debido a los conflictos administrativos con propietarios privados es La Potosina, una cantina que ha sobrevivido 132 años en el número 21 de la calle Jesús María, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Carlos Sánchez, uno de los responsables del lugar, dijo que en diversas ocasiones ha intentado restaurar parte de la fachada, pero autoridades del INAH le han negado la autorización para los trabajos en este espacio que, en pleno siglo XXI, es reconocido como una de las primeras cantinas en la historia de la capital.

38 años tiene el centro como patrimonio de la humanidad

“Para restaurar, la administración pública es muy cerrada. O sea, no sabe nada ni se puede. No sé por qué, sólo no se puede. No te dan un fundamento (en el INAH), no dan un argumento, no dan nada. Obviamente tampoco dan esta negativa por escrito”, contó el vendedor, quien atiende este edificio que sobrevivió a sucesos como la Revolución Mexicana.

En un recorrido por esta zona de la capital, este diario observó que la fachada tiene varios daños, como bloques de la construcción original que no se han repuesto, áreas totalmente despostilladas y un cúmulo de cableado eléctrico que rodea las paredes del sitio.

Actualmente, menos de uno por ciento de las edificaciones con relevancia urbano-arquitectónica (sólo 11 edificios) es propiedad oficial del Fideicomiso del Centro Histórico, por lo que los demás predios suelen enfrentar múltiples obstáculos para la reparación de sus estructuras.

Uno de estos impedimentos es la utilización de suelo de cada espacio, ya que, por regla, para llevar a cabo labores de restauración, el organismo desconcentrado requiere que cada sitio tenga 50 por ciento de su terreno catalogado como zona habitacional.

LA CANTINA La Potosina (izq.) es uno de los inmuebles que requieren ser rehabilitados, así como algunas fachadas (der.) de la colonia Centro ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Otra dificultad latente está ligada a la desconfianza que muchos dueños tienen no sólo hacia amenazas constantes, como asaltos o casos de despojo, es la posibilidad de que autoridades locales realicen algún tipo de trámite administrativo en su contra.

“Muchas veces no quieren (ayuda), la gente desconfía. Por ejemplo, si nosotros decimos: ‘Oiga, para su entrepiso le podemos ayudar con tal y tal cosa’, ellos nos responden que sí, pero sin que los saquemos del lugar. ¿Cómo intervienes un edificio sin que la gente se salga? A veces se puede, si es un detalle, pero a veces no. El problema es que creen que va a haber un desalojo”, aclaró Montes López.

A pesar de lo anterior, el Fideicomiso del Centro Histórico ha restaurado, al menos, 216 fachadas en múltiples zonas del lugar, entre 2018 y 2026.

De esta cifra total, 196 frentes le correspondieron al sector público y los 20 restantes, al organismo descentralizado en colaboración con el sector privado. De acuerdo con los datos de la autoridad que, anualmente, el fideicomiso reparó un promedio de 24.5 propiedades del Centro Histórico.

En ese aspecto, intervenciones de esta naturaleza tienen un costo sumamente elevado y no es fácilmente asequible para cualquier comerciante o dueño de dichos predios del primer cuadro de la ciudad.

Por ejemplo, reparar las fachadas de los edificios cuesta, en promedio, 600 mil pesos, de acuerdo con la Dirección del Fideicomiso del Centro Histórico. El monto se debe al nivel de especialización requerido para los trabajos y al tipo de piezas que deben reemplazarse, las cuales suelen provenir de otros países e incluso datar de hace dos o más siglos.

“Estas piedras que adornan las cornisas, son de cantera, los enmarcamientos de los baños, o de puertas y ventanas son lo mismo, pero también los remates en los pretiles.

“Algunas de estas fachadas tienen elementos muy importantes, también de cantera, como las hornacinas o alguna escultura que destaque. Arreglar eso es muy, pero muy caro”, afirmó el director de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso, el arquitecto Javier Olmos.

“Hacemos hasta donde podemos con la dinámica social que existe en el Centro Histórico, porque a veces sí resulta ser muy complicado. No es algo fácil intentar restaurar lo que vemos que está dañado. Muchas veces sí quisiéramos hacerlo, pero entraríamos en un conflicto legal con privados y hasta con otras instancias que no siempre nos permiten hacerlo”, sostuvo la titular del Fideicomiso.