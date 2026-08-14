Convoca la hija de muralista a un “eslabón humano” contra despojos

Agentes de la fiscalía local aseguran la casa de Jorge González, el 5 de agosto.

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asegurara la vivienda del muralista mexicano Jorge González Camarena tras un intento de desalojo, la nieta de éste, Adriana González Camarena, convocó a llevar a cabo un “eslabón humano” en contra de este delito.

A través de sus redes sociales, la también artista recordó que, como otras familias capitalinas, la suya fue víctima de despojo de propiedad. Por esta situación llamó a una movilización en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para apoyar y orientar a otros perjudicados.

El Dato: La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ha detectado que grupos delictivos, como La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, han incursionado en el despojo.

“Este viernes se crea un real eslabón humano cercano a las víctimas de despojo en la Benito Juárez para poder arropar y asesorar a la víctima, y que haya una real debida diligencia procesal.

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“Hoy ya no estamos solos, las víctimas escríbame por WhatsApp para que estén registradas en este eslabón humano y que juntos podamos tener un trato digno y humano”, escribió en X, antes Twitter.

Mil 966 indagatorias por este delito ha abierto la fiscalía

El pasado 5 de agosto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una serie de acciones de prevención, restitución y justicia ante el despojo, entre ellas acelerar la atención a víctimas.

En conferencia, la mandataria capitalina anunció también que entre las medidas impulsadas está que cuando haya elementos para acreditar un despojo, la restitución del inmueble tiene que hacerse en un máximo de 15 días y la judicialización, en 30 días.

100 abogados atendenerán a víctimas en plan del Gobierno

Esa tarde, la fiscalía local informó sobre el aseguramiento de la vivienda de González Camarena, en Martín Mendalde, colonia Del Valle, en Benito Juárez. Esto, porque Adriana denunció el despojo ilegal del inmueble.

“El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía CDMX para preservarlo mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos”, refirió la autoridad.

Adriana González Camarena indicó que el objetivo del “eslabón humano” es asesorar a las víctimas de despojo. Como parte de los avances en esto, la artista precisó que abogados ya atienden a personas perjudicadas.