Ya no se sufrió la inundación: Brugada a vecinos de la GAM

La temporada de lluvias de 2025 dejó a más de mil 300 viviendas en San Juan de Aragón y zonas aledañas de la alcaldía Gustavo A. Madero, afectadas por inundaciones. Para evitar que esto se repita, el Gobierno de la Ciudad de México destinó 165 millones de pesos para ocho obras de infraestructura hidráulica para reducir el riesgo de nuevos anegamientos.

Durante un recorrido para supervisar los trabajos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recordó que el 12 de agosto de 2025 las lluvias provocaron afectaciones en calles de San Juan de Aragón, donde el agua tardó cerca de 48 horas en bajar.

El Dato: La Segiagua utiliza un georradar para detectar posibles daños, socavones o problemas en las tuberías de Gustavo A. Madero para así corregirlos con prontitud.

“Este año llovió más que el año pasado, pero ya no se sintió, ya no se sufrió la inundación, a pesar de que la lluvia fue mayor. En algunas zonas sí, todavía enfrentamos hace unas semanas, pero por eso estamos apurándonos a concluir, a concluir las obras”, aseguró.

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La mandataria explicó que las ocho obras contemplan la construcción y rehabilitación de infraestructura como cárcamos, plantas de bombeo, colectores y tuberías a presión, además de la sustitución de redes de drenaje que ya habían dejado de funcionar adecuadamente.

85 por ciento de avance tiene la revisión con georradar

Uno de los principales problemas detectados fue un colector que recibía el agua de las redes secundarias, pero que ya no tenía capacidad para operar correctamente, por lo que el agua regresaba hacia las calles y terminaba ingresando a las viviendas inundándolas y causando pérdidas materiales y de otros tipos.

Como parte de las obras, la administración también sustituyó 338 metros de tubería mediante un procedimiento con un robot que permite intervenir las redes desde los pozos de visita, sin necesidad de abrir por completo las calles.

318 obras y acciones de drenaje se realizan en la ciudad

Además, el Gobierno capitalino va a revisar el estado de la infraestructura de 43 kilómetros de la red de drenaje de San Juan de Aragón, usando un georradar y, de acuerdo con el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Esparza Hernández, ya se ha inspeccionado 80 por ciento del recorrido.

La intervención en la demarcación se puso en marcha después de las afectaciones registradas en agosto de 2025, cuando más de mil 300 viviendas de San Juan de Aragón, Pradera y otras zonas resultaron afectadas. En aquella ocasión, el Gobierno destinó más de 15 millones de pesos en apoyos emergentes para las familias que perdieron bienes por el agua.

Brugada Molina recordó que fue en esa emergencia cuando la ciudad utilizó por primera vez los 50 hidroneumáticos adquiridos antes de la temporada de lluvias de 2025, conocidos como vactors, para acelerar el desalojo del agua.

Durante el recorrido, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, señaló que las inundaciones en esta zona no eran un problema reciente, sino una situación que las familias habían padecido durante décadas.

El funcionario recordó que los habitantes se acostumbraron a levantar sus muebles, subir sus pertenencias a segundos pisos y colocar costales cada temporada de lluvias ante la posibilidad de que sus viviendas volvieran a inundarse.

“Décadas que vieron inundarse sus calles, décadas que levantaron sus muebles y trataron de proteger sus casas. Generaciones que crecieron, sus hijos crecieron pensando que eso era normal, que así tocaba vivir aquí, que cada temporada de lluvia había que prepararse para volver a perder y volver a empezar, pero eso nunca debió de ser normal”, dijo.

CLARA BRUGADA y el alcalde Janecarlo Lozano, ayer, al recorrer las obras hidráulicas. ı Foto: Especial

A NIVEL CAPITALINO. La mandataria local informó que este 2026 se realizan 318 obras y acciones de drenaje, con una inversión de tres mil 360 millones de pesos; al sumar los recursos destinados a infraestructura de agua, la inversión supera los siete mil millones de pesos.

Asimismo, la Brugada Molina, quien recorrió ayer los trabajos hidráulcos en Gustavo A. Madero, aseguró que los trabajos continuarán durante los próximos años para atender los puntos de la ciudad que todavía presentan problemas de inundación, incluidos aquellos que comenzaron a registrar afectaciones recientemente.