Descarrila tren de Línea 3 del Metro en talleres de Ticomán; no reportan heridos

Un tren perteneciente a la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se descarriló este viernes durante una maniobra interna en la zona de talleres de Ticomán, sin que se registraran pasajeros afectados.

De acuerdo con una tarjeta informativa del STC, el convoy se encontraba realizando una maniobra en la zona de talleres cuando uno de sus vagones salió de las vías. La unidad no prestaba servicio al público y, por lo tanto, el incidente no generó afectaciones directas al traslado de usuarios.

Tras el reporte, personal técnico de instalaciones fijas y de material rodante acudió al sitio para realizar las labores necesarias para reincorporar el vagón a las vías.

El organismo señaló que las autoridades responsables de atender incidentes relevantes en el transporte público llevarán a cabo el análisis correspondiente para determinar las causas del descarrilamiento y, en su caso, deslindar responsabilidades.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó posteriormente que los primeros análisis apuntan a que el incidente habría sido provocado por las condiciones del terreno, derivadas de una falla geológica y del reblandecimiento del suelo ocasionado por las lluvias registradas en la Ciudad de México.

Aunque el incidente registrado este viernes ocurrió en una zona de maniobras y no interrumpió el servicio a usuarios, el STC indicó que continuará con la revisión técnica para determinar las condiciones que ocasionaron la salida del vagón de las vías.

Concluidos los trabajos de estabilización del terreno, nivelación y alineación de la vía, así como la revisión de durmientes, fijaciones y aparatos de cambio, los trenes averiados ya ingresan con normalidad a Talleres Ticomán. La zona opera de manera normal. pic.twitter.com/w6ddo5xdEK — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 14, 2026

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FGR