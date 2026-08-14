Asegura la SSC un tráiler con madera ilegal

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de autoridades ambientales locales y federales, detuvieron a un hombre por transportar en un vehículo pesado madera obtenida de manera ilegal.

En un comunicado, la dependencia capitalina detalló que en el filtro de seguridad instalado a la altura del kilómetro 19 de la Carretera Federal México-Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan, las autoridades detectaron un tráiler que ocultaba su cargamento con una lona azul.

300 hectáreas del Ajusco y Topilejo afectó la tala ilegal

De acuerdo con la SSC, policías y elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionaron el vehículo y encontraron que la lona azul cubría tablas de madera verde moto aserrada de distintas especies de pino. El cargamento ascendió a cerca de 57.8 metros cúbicos.

TE RECOMENDAMOS: Mejora al tránsito vial Coyoacán suma 9 mil acciones contra autos abandonados

El conductor del vehículo entregó a las autoridades una documentación para acreditar la legalidad del material que transportaba, pero, precisó la dependencia local, los papeles tenían irregularidades por no contar con especificaciones en los datos de llenado.

“El chofer explicó que la madera procedía de Acapulco-Zihuatanejo, municipio de Tecpan de Galeana, estado de Guerrero, y tenía como destino hacia Granjas del Valle de Guadalupe, Ecatepec de Morelos, Estado de México”, refirió la SSC.

En su Primer Informe de labores, la Secretaría del Medio Ambiente detalló que en el primer año de la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ejecutó, con autoridades locales y federales, 108 operativos contra la tala ilegal.

La dependencia capitalina detalló que estas acciones llevaron al desmantelamiento de seis centros clandestinos de transformación y aseguraron 668 metros cúbicos de madera, 106 de tierra de monte, 40 vehículos y 50 herramientas usadas para actividades ilegales.