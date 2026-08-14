Hombre que paseaba a cachorro de Tigre de Bengala en Iztapalapa queda libre

El cachorro de tigre de Bengala que fue rescatado.

José Luis “N”, quien fue detenido por transportar una cachorra de tigre de Bengala blanco en un automóvil en las inmediaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa, fue vinculado a proceso por delito contra la biodiversidad, pero quedó libre tras pagar una fianza.

De acuerdo con reportes del diario N+, José Luis “N” se presentó a audiencia con sede en el Reclusorio Oriente, donde el juez federal Marco Antonio González lo vinculó a proceso por delito contra la biodiversidad en modalidad de posesión de fauna silvestre protegida.

#Importante | En atención a una denuncia ciudadana en la @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Luis "N" por transportar en su vehículo particular a una cría de tigre de bengala blanco -especie en peligro de extinción- sin poder acreditar la… pic.twitter.com/BVR3v07ZEn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026

Sin embargo, el juez federal no le impuso prisión preventiva justificada a José Luis “N”. En su lugar, obtuvo una medida cautelar alterna y continuará su proceso en libertad, después de pagar una fianza.

A José Luis “N” se le impusieron medidas como firmar periódicamente ante el centro de medidas cautelares, no salir del país y entregar su pasaporte.

Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la defensa buscará acceder a una suspensión condicional del proceso.

Un juez federal determinó que José Luis “N”, el hombre que fue detenido mientras paseaba a un cachorro de tigre de bengala en Iztapalapa, fuera vinculado a proceso y enfrente el juicio en libertad. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/xpSF9q3Zxm — N+ FORO (@nmasforo) August 15, 2026

El juez aseguró que el imputado es comerciante, padre de familia, y no cuenta con antecedentes de otros delitos. Al salir de los juzgados, José Luis “N” fue recibido por sus familiares.

José Luis “N” fue detenido por pasear con cachorro de tigre de Bengala

José Luis “N” fue detenido el martes por pasear un cachorro de tigre de Bengala en un vehículo, mientras recorría las inmediaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa.

De acuerdo con reportes locales, la detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), después de que un motociclista alertara a policías sobre la presencia de un tigre en el asiento del copiloto de una camioneta.

#TarjetaInformativa | Después de resguardar a una cría de tigre de bengala blanco el pasado 11 de agosto en calles de la colonia #CentralDeAbasto, en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC entregaron el ejemplar al personal… pic.twitter.com/YH9Qt8QcWo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 14, 2026

Los agentes localizaron el vehículo en el cruce de Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno, en la Central de Abasto.

Según la SSC, el conductor intentó evadir a los policías cuando se aproximaron; los agentes le cerraron el paso y le solicitaron la documentación del animal. José Luis “N”, de aproximadamente 30 años, no pudo acreditar la legal propiedad, procedencia ni traslado del ejemplar, por lo que fue detenido.

La cachorra fue asegurada y posteriormente trasladada por la Profepa al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo. La tigresa permanecerá en cuarentena y bajo revisión hasta que las autoridades determinen el sitio donde quedará bajo resguardo definitivo.

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