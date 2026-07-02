Profepa confirma muerte del tigre de Bengala ‘Kenzo’; clausuran centro de dónde escapó

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la muerte del tigre de Bengala llamado Kenzo, quien habría escapado del centro de cuidado donde vivía.

Este jueves, durante las primeras horas del día, se informó la localización y resguardo del tigre en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, sin embargo, poco tiempo después comenzaron a circular rumores de su muerte.

En primera instancia, Protección Civil del Estado de México explicó que especialistas en manejo de fauna silvestre habían aplicado sedación controlada contra Kenzo para poder contenerlo, y que presentaba una lesión que no comprometía su vida.

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“El ejemplar es trasladado por personal especializado a un sitio seguro, donde continuará bajo observación y recibirá la atención correspondiente”, mencionaron.

Kenzo falleció debido a su herida ı Foto: Protección Civil del Estado de México

De acuerdo con Profepa, durante el operativo de captura del ejemplar, médicos veterinarios intentaron realizar la sedación, sin embargo, el felino intentó atacar al personal de resguardo, por lo que ante un riesgo “los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias”.

Ante esta herida, Kenzo fue trasladado a instalaciones médicas en donde recibió atención inmediata por parte de personal especializado de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los veterinarios, el animal falleció debido a su herida. Situación que tanto Profepa como Semarnat lamentaron.

Momento de la captura de Kenzo ı Foto: Protección Civil del Estado de México

Clausuran Animal Experience, centro de donde escapó Kenzo

Luego de los hechos registrados, Profepa impuso una clausura total de Animal Experience, quienes eran responsables de garantizar un confinamiento seguro para Kenzo, y los demás animales bajo su resguardo.

En el comunicado se explicó que personal de Profepa realizó una visita de inspección luego del escape del felino, en la cual se detectaron diversas irregularidades en las instalaciones, además de un incumplimiento del Plan de Manejo.

Profepa realizó el aseguramiento de nueve ejemplares que se encontraban al interior de Animal Experience, y suspendieron todas las actividades del centro, permitiendo solamente las acciones necesarias para el bienestar animal.

“La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar y realizará las visitas de seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas”, explicó en el comunicado.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

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LMCT