Critican a alcaldesa de Cuautitlán por asistir a zona exclusiva en el Azteca.

La alcaldesa morenista de Cuautitlán, Estado de México, Juana Carrillo, asistió este martes al Estadio Azteca para presenciar el partido de futbol de la Selección Mexicana contra Ecuador desde una zona exclusiva.

En imágenes compartidas por la propia morenista se le puede observar en un área muy cercana a la cancha de futbol, cuyos boletos oscilan entre los 100 mil y 150 mil pesos.

Alcaldesa morenista de Cuautitlán acude a zona VIP

Juana Carrillo portaba una playera en color verde y presumió con diversos videos y fotografías su estancia durante el festejo y el primer gol de México.

La presidenta municipal realizó dos transmisiones en vivo desde el estadio. En una de ellas los usuarios de las redes sociales la cuestionaron por acudir al partido, a lo que respondió de manera tajante.

“Estamos transmitiéndoles en vivo, estoy leyendo algunos comentarios, estamos trabajando como nunca ‘Acá ahogándonos’, ‘Disfruta lo robado’, ‘Puras fallas con sus semáforos que puso en cada esquina’”, fueron algunos de los comentarios que recibió" la funcionaria pública en sus cuentas oficiales.

Las acciones de la funcionaria pública contrastan con el llamado a la austeridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con lo dicho por la jefa del Ejecutivo, ella misma renunció a su lugar y lo cedió a una deportista.

La mandataria federal hizo un llamado a los funcionarios a no acudir a zonas exclusivas o palcos VIP durante los partidos de futbol. Durante una de sus conferencias matutinas, la mandataria también prohibió que los funcionarios públicos se quedaran con boletos para el Mundial, debido al alto costo de las entradas.

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JVR