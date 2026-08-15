Sheinbaum: honestidad, amor al pueblo y soberanía, convicciones de los gobiernos de la transformación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el 15 de agosto de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la honestidad para gobernar, el amor al pueblo, la defensa de la soberanía nacional y el servicio a la gente son convicciones que distinguen a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Al continuar con el segundo día de su gira de trabajo por Tamaulipas, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya e integrantes de su gabinete, la mandataria sostuvo que ejercer una responsabilidad pública bajo los principios de la transformación significa dedicarse “en cuerpo y alma” al bienestar del pueblo.

“Tenemos una convicción, porque para servidor público en la transformación lo más importante es la convicción. La convicción tiene que ver con la honestidad para gobernar, tiene que ver con amor al pueblo, con siempre saber que servidor público quiere decir estar al servicio y dedicarse en cuerpo y alma para el bienestar del pueblo” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Durante la inauguración del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Sheinbaum Pardo agregó que esa convicción también implica defender al país, reconocer su historia, las luchas de los mexicanos y la soberanía nacional.

Presidenta y gobernador Américo Villarreal durante la inauguración de Hospital General del ISSSTE en Tampico. ı Foto: Cortesía

Salud pública como derecho

La Presidenta enmarcó la inauguración del Hospital General del ISSSTE en la estrategia de su gobierno para recuperar y fortalecer el sistema público de salud, luego de señalar que durante décadas la infraestructura hospitalaria no creció al mismo ritmo que la población y el número de derechohabientes.

Explicó que la visión de la Cuarta Transformación parte de considerar el acceso a los servicios médicos como un derecho y no como una mercancía o un privilegio condicionado por la capacidad económica de las personas.

“Que el acceso a la salud pública sea un derecho. Eso qué quiere decir: que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La mandataria sostuvo que este objetivo se alcanza progresivamente después de 36 años de gobiernos neoliberales y de dos años de la pandemia de COVID-19. Asimismo, reconoció la labor de los trabajadores del ISSSTE y del sistema público de salud.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el 15 de agosto de 2026. ı Foto: Cortesía

Américo: humanismo con resultados

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la gira presidencial por Tamaulipas ha permitido constatar en territorio cómo la visión humanista de los gobiernos de la transformación se traduce en acciones concretas para atender las necesidades de la población.

Ante la Presidenta de la República, destacó el respaldo que Tamaulipas ha recibido del gobierno de México y señaló que las jornadas de trabajo han comprendido acciones en vivienda, agua potable, oportunidades para jóvenes y servicios de salud.

Villarreal Anaya recordó que en Reynosa y Matamoros se realizaron entregas correspondientes a los programas de Vivienda para el Bienestar, Fovissste y Conavi. Posteriormente, en Ciudad Victoria, la Presidenta supervisó los avances de la segunda línea del acueducto y participó en un encuentro relacionado con las oportunidades de desarrollo para las juventudes.

“En todas las actividades que se han llevado a cabo destaca que el centro del quehacer de estos gobiernos humanistas y de transformación es la persona: para una vivienda digna, para Jóvenes Construyendo el Futuro, para tener agua potable y para tener cada vez un mejor sistema de salud” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante la inauguración de Hospital General del ISSSTE en Tampico. ı Foto: Cortesía

El gobernador destacó especialmente el respaldo federal al sector sanitario y la atención que desde la Presidencia de la República se brinda a las políticas públicas y al financiamiento necesario para fortalecer los servicios médicos.

Hospital con mayor capacidad

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, destacó que el nuevo hospital cuenta con infraestructura y tecnología para ofrecer atención integral, con mejores condiciones de calidad y seguridad para los derechohabientes.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el Hospital General comenzará operaciones por etapas. Inicialmente ofrecerá consulta externa en 35 especialidades, farmacia, mecanoterapia, medicina física y otros servicios.

Explicó que el inmueble sustituirá al antiguo Hospital General del ISSSTE en Tampico y ampliará su capacidad. Pasará de 103 a 150 camas censables y contará con 250 camas en total; los consultorios aumentarán de 20 a 37 y la nueva farmacia tendrá una superficie 10 veces mayor que la anterior.

Además, incorporará servicios con los que no contaba la antigua unidad, entre ellos hemodinamia, resonancia magnética, diálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física, audiometría y alrededor de 20 servicios médicos adicionales.

cehr