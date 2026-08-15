Vamos a hacer que Chihuahua le siga dando norte a todo México: Marco Bonilla

Tras asumir la Coordinación Política Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), y ser ratificado por el Consejo Estatal de Acción Nacional, Marco Bonilla Mendoza dirigió un mensaje a las y los chihuahuenses en el que refrendó su compromiso de recorrer el estado, escuchar todas las voces y construir un proyecto abierto a quienes quieren un Chihuahua fuerte, libre y democrático.

Bonilla Mendoza señaló que esta nueva responsabilidad implica caminar junto a la ciudadanía para defender la tierra, las familias y la libertad de las y los chihuahuenses para decidir el rumbo que quieren para su estado.

“Chihuahua no es solamente el lugar donde nacimos. Es la tierra que nos enseñó a trabajar, a cumplir nuestra palabra y a defender aquello en lo que creemos. Aquí aprendimos que la libertad no se entrega, que la democracia se cuida y que nuestro futuro lo decidimos los chihuahuenses” Marco Bonilla Mendoza, coordinador Estatal del PAN



Marco Bonilla, a la izquierda de la gobernadora Maru Campos. ı Foto: Cortesía

El nombramiento de Marco Bonilla como coordinador político estatal fue formalizado y ratificado por el Consejo Estatal del PAN. Desde esta responsabilidad tendrá la encomienda de promover las acciones y los resultados de los gobiernos panistas, sumar liderazgos sociales y explorar la construcción de alianzas con la sociedad, organizaciones y otras fuerzas políticas.

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En su mensaje, Bonilla Mendoza aseguró que asume esta tarea consciente de la historia de Chihuahua, pero principalmente con esperanza en todo lo que todavía puede construirse.

“Chihuahua no nació para vivir con miedo, para guardar silencio ni para recibir órdenes de quienes no conocen nuestra tierra. Chihuahua nació para abrir camino” Marco Bonilla Mendoza, coordinador Estatal del PAN



Sostuvo que el momento que vive el estado no gira alrededor de una sola persona , sino de las mujeres y los hombres que trabajan, luchan y no se rinden; de quienes defienden la libertad y creen que las nuevas generaciones merecen mejores oportunidades.

“Este momento se trata de cada mujer y cada hombre que trabaja, que lucha y que no se rinde. De quienes quieren un estado fuerte, libre y democrático. De quienes creen que nuestros hijos merecen vivir mejor que nosotros. A todas y todos ellos les digo: cuenten conmigo”, enfatizó.

El coordinador político estatal se comprometió a mantener una presencia cercana y permanente en el territorio, reconociendo la diversidad, las necesidades y la identidad de cada región.

“Voy a caminar cada municipio, escuchar cada voz y encontrarme con cada Chihuahua que existe dentro de Chihuahua. Vamos a cuidar lo que somos, vamos a defender lo que hemos construido y vamos a conquistar juntos el futuro que merecemos” Marco Bonilla Mendoza, coordinador Estatal del PAN



Marco Bonilla asumió la coordinación política del PAN en Chihuahua. ı Foto: Cortesía

Finalmente, Marco Bonilla convocó a las y los chihuahuenses a recuperar la esperanza, caminar unidos y trabajar por un estado que ofrezca las mejores condiciones desde el comienzo de la vida.

“Llegó el momento de volver a mirar hacia adelante. De caminar unidos. De hacer de Chihuahua el mejor estado no solo para vivir, sino también para nacer. Y de hacer que Chihuahua entero le siga dando norte a todo México”, concluyó.

cehr