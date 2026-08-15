Choque deja un muerto y 15 heridos en tramo Ocozocoautla–Cintalapa, Chipas

Accidente entre autobús de pasajeros y unidad de la Guardia Nacional en Chiapas, el 15 de agosto de 2026.

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron lesionadas debido a un aparatoso accidente de tránsito ocurrido este sábado en la carretera federal 190, entre los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, en Chiapas.

El incidente ocurrió a la altura del puente Las Flores, cerca del kilómetro 090+000, de acuerdo con la Guardia Nacional, y provocó el cierre total del tramo Pedro Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez.

#Tomesusprecauciones en #Chiapas se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 090+000 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Pedro Tepanatepec. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/ikYbmltbOr — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 15, 2026

Precisamente, en el percance estuvieron involucrados una unidad de la Guardia Nacional y un autobús de pasajeros de la línea Rápidos del Sur.

Al respecto, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que el percance dejó al menos una persona fallecida y otras 15 lesionadas, entre ellas 4 elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, para recibir atención médica.

Asimismo, informó que otras 11 personas fueron ingresadas al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa del IMSS-Bienestar.

Atendieron el siniestro elementos de Protección Civil de Chiapas y de los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, así como personal del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), en coordinación con la Guardia Nacional.

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cehr