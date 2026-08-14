Reportan muerte de una mujer por caída de estructura de plaza Paseo Interlomas sobre camioneta, en Edomex

Cae estructura de Plaza Interlomas sobre camioneta; reportan una muerta y al menos otra herida.

Una mujer habría perdido la vida por el accidente ocurrido este viernes en el centro comercial Plaza Interlomas, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, donde una estructura cayó sobre una camioneta y provocó graves daños.

El accidente ocurrió poco antes del mediodía de este viernes, cuando, según reportes locales, un camión tipo revolvedora impactó contra la fachada de la plaza, lo cual, a su vez, provocó la caída de una estructura sobre una camioneta.

Según los reportes, el impacto de la estructura provocó graves daños en la camioneta. De acuerdo con un video compartido en redes sociales por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, la estructura cayó sobre el lado del copiloto del vehículo.

En el video se aprecia que una decena de transeúntes, quienes caminaban por los alrededores de la plaza, lograron evadir la caída de la estructura.

Copiloto de camioneta afectada resultó herida; reportan su muerte

Por estos hechos, de manera preliminar se reportó que una mujer, quien viajaba como copiloto, había resultado gravemente herida. No obstante, horas después, medios locales informaron que perdió la vida .

⚠️ #ReporteVial | #Huixquilucan



Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular.



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✅Reduce tu velocidad.

✅Respeta las indicaciones de tránsito.… pic.twitter.com/Iodj1h5JsT — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026

De acuerdo con los reportes locales, otra mujer, la conductora del vehículo, también habría resultado herida, y se desconoce su estado de salud. Autoridades y equipos de emergencia se encuentran estimando cuántas personas viajaban en el vehículo y cuál es su estado de salud.

Al lugar de los hechos acudieron elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y de la Unidad de Rescate, Bomberos y Protección Civil de Huixquilucan, para atender a las víctimas, acordonar la zona y retirar los restos de la estructura.

#UltimaHora



Grave accidente por caída de estructura en Paseo Interlomas. Una camioneta particular sufrió el percance



Servicios de emergencia trabajan en la zona, por lo que el tránsito es lento en la cercanía de la plaza. pic.twitter.com/UEmNYnpChF — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) August 14, 2026

Por otro lado, el accidente provocó largas filas de tráfico en las vialidades cercanas a la plaza, como lo informó en sus canales oficiales el C5 del Estado de México.

“Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular”, escribió el C5 en X.

Por lo anterior, la autoridad vial recomendó a usuarios de vialidades cercanas reducir la velocidad y respetar las indicaciones de tránsito.

Al cierre de esta nota, no se ha informado sobre el restablecimiento de la circulación.

Protección Civil del Estado de México no ha dado más información sobre el accidente, por lo que la muerte de la mujer permanece como información extraoficial. Se espera que en las próximas horas se brinde más información.

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