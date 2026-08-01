Camión de transporte público vuelca tras presunta falla de frenos en Naucalpan | VIDEO

Un camión de transporte público volcó la tarde del viernes 31 de julio en calles de la colonia Colinas de San Mateo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, luego de que presuntamente sufriera una falla en el sistema de frenos mientras descendía por una vialidad con pendiente.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 14:40 horas sobre la calle Cerros de Guanajuato, donde el conductor perdió el control de la unidad al quedarse aparentemente sin frenos.
El vehículo invadió parcialmente el carril contrario, impactó un portón y la guarnición de la banqueta antes de terminar volcado sobre uno de sus costados.
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Un video difundido en redes sociales captó el momento del percance. En las imágenes se observa cómo el camión desciende sin control por la pendiente y dos motociclistas logran esquivarlo segundos antes de que la unidad se vuelque.
Servicios de emergencia atendieron el percance
Tras el accidente, al sitio acudieron paramédicos, elementos de Protección Civil y policías municipales para atender la emergencia, brindar auxilio a los ocupantes y asegurar la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo.
Hasta el momento, no informaron de la existencia de personas lesionadas.
Investigan si hubo una falla mecánica
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el accidente. La principal línea de investigación apunta a una presunta falla mecánica en el sistema de frenos, aunque serán los peritajes los que confirmen si el percance se debió a una avería, falta de mantenimiento o algún otro factor.
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MSL