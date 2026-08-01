Sheinbaum destina 37 mil mdp para infraestructura carretera de Oaxaca

A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador Salomón Jara.

Durante su administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invertirá 37 mil 800 millones de pesos en infraestructura carretera en el estado de Oaxaca.

Así lo anunció la mandataria durante su gira de trabajo en la entidad, donde supervisó los avances del Plan General Lázaro Cárdenas del Río 2025-2026, que contempla atender más de mil 200 kilómetros de carreteras, caminos rurales y artesanales en la región Mixteca.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que “El amor que el general Lázaro Cárdenas sentía por la Mixteca sigue vivo a través de este programa de infraestructura. Un camino puede cambiar la vida de la comunidad, porque garantiza que niñas y niños puedan llegar a su escuela, que las personas accedan a atención médica y que una comunidad deje de vivir en el aislamiento”.

Informó que durante 2025 y 2026, mediante este Plan se han ejercido más de 5 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera en la región; se han construido mil 202 kilómetros de caminos y carreteras, y para este año se alcanzarán 65 caminos, además de 14 proyectos estratégicos, de los cuales, nueve ya están concluidos.

Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. ı Foto: Cortesía

Abundó que, gracias a la rehabilitación de trenes se ha permitido realizar trabajos en 22 caminos rurales, 19 de ellos integrados en el Plan Lázaro Cárdenas y que estas acciones, además de beneficiar a más de 37 mil personas, han dado empleo a mil 470 personas .

Desde Santo Domingo Tonalá, Sheinbaum indicó que la prioridad es la rehabilitación de caminos principales, después los secundarios, artesanales y rurales.

“Ya iniciamos y no vamos a parar mientras sigamos en la presidencia. Continuaremos haciendo caminos en todo Oaxaca; pero principalmente en la Mixteca” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum en Santo Domingo Tonalá. ı Foto: Cortesía

Otro punto importante son las obras de agua, tanto las plantas de tratamiento, así como el agua potable y el acercamiento de riegos.

El Plan Lázaro Cárdenas también contempla escuelas, la atención a las Casas y los Centros de Salud, además el apoyo a los artesanos en favor de los textiles que aquí se crean.

Algunos de los proyectos estratégicos concluidos son: en Huajuapan de León, el tramo Nochixtlán-Huajuapan MEX-190; Tehuacán-límite estados Puebla/Oaxaca, Chazumba-Huajuapan de León MEX-125; Huajuapan-Mariscala-Tamazola-Silacayoápam-E.C.(Huajuapan de León); Huajuapan-Tlacotepec-El Carrizal-Putla de Guerrero MEX-125 por mencionar algunas. Asimismo, se construyen 11 puentes en la región.

Un monto de mil 678 millones de pesos se destina a 92 caminos artesanales que contemplan 256.5 kilómetros, de los cuales el año pasado se edificaron 16, equivalentes a 63 kilómetros; este 2026, serán 76 con una longitud de 193.5 kilómetros y un monto de mil 255 millones de pesos.

Actualmente, en los caminos rurales se trabaja con 26 máquinas y 51 personas para la construcción de 52 kilómetros.

cehr