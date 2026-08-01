Con coordinación metropolitana, Edomex y CDMX refuerzan seguridad en reunión en el C5 de Toluca

Al centro, la Jefa de Gobierno de la CDMX y el secretario General de Gobierno del Edomex, Horacio Duarte.

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, recibieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el C5 de Toluca para realizar una reunión de coordinación metropolitana en materia de seguridad.

“Agradezco la colaboración de Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la CDMX y de Cesar Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, así como a la FGJEM y autoridades de ambas entidades. Como lo ha pedido la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajamos en unidad”, señaló Horacio Duarte Olivares en sus redes sociales.

Reunión de seguridad entre Estado de México y Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Durante dicho encuentro, las autoridades hicieron una revisión de los operativos para continuar con la disminución de homicidios, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo, y establecieron implementar una mayor coordinación metropolitana en materia de seguridad y ampliación de capacidades tecnológicas de las dos entidades.

“Abordamos puntos clave para: reforzar operativos e inteligencia en zonas limítrofes. Construir una estrategia compartida por la seguridad regional. Para nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sumar esfuerzos siempre es prioridad para brindar la paz y seguridad que nuestras familias merecen”, indicó el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo.

En el Estado de México se reporta una disminución general de 30.18 por ciento en delitos de alto impacto, del 1 de enero al 30 de junio, entre ellos:

Homicidio doloso, 36.39 por ciento

Secuestro, 23.08 por ciento

Extorsión, 39.56 por ciento

Robo de vehículo con violencia, 35.90 por ciento

En la reunión realizada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, también estuvieron presentes el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, y la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México.

cehr