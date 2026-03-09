VIDEO capta camión a alta velocidad antes de volcar en Naucalpan

Un accidente ocurrido en Naucalpan de Juárez dejó personas lesionadas y daños en viviendas luego de que un camión recolector de basura perdiera el control y terminara desplomándose en una zona habitacional de la colonia San Mateo Nopala.

De acuerdo con información de autoridades municipales, el incidente ocurrió sobre calle Calvario, donde la unidad descendía por una pendiente pronunciada antes de salirse de la vialidad.

Tras perder el control, el camión impactó una barda de concreto y posteriormente cayó sobre escaleras peatonales y viviendas ubicadas en la parte baja de la calle.

TE RECOMENDAMOS: Innovación educativa Tere Jiménez inaugura Laboratorio de Inteligencia Artificial en el CECYTEA de Rincón de Romos

Un video captado por cámaras de seguridad muestra los segundos previos al accidente. En las imágenes se observa al camión avanzar aparentemente a exceso de velocidad por la calle que conduce hacia las escaleras donde ocurrió el siniestro.

#VolvioANacer 🏍️ Cámaras de seguridad grabaron el momento que camión pasa a alta velocidad a punto de impactar a motociclista en San Mateo Nopala en #Naucalpan. Previo a la volcadura en calle Calvario. pic.twitter.com/6pA0xX5BXf — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) March 9, 2026

Incluso se aprecia cómo la unidad desciende dejando una estela de polvo. En el mismo material también se observa el momento en que el vehículo pasa a gran velocidad cerca de un motociclista, a punto de impactarlo antes de la volcadura.

Algunas versiones señalan que el camión pudo haberse quedado sin frenos, aunque serán los peritajes los que determinen las causas exactas del accidente.

El gobierno municipal informó que dos personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor del camión recolector y una mujer que transitaba por la zona al momento del accidente. Ambos fueron atendidos por equipos de emergencia y posteriormente trasladados al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes para recibir atención médica.

Además de los heridos, el accidente dejó daños en viviendas e infraestructura urbana. Las autoridades también señalaron que la vialidad donde ocurrió el incidente cuenta con restricción para el tránsito de vehículos pesados, por lo que se investigará el siniestro.

Este no es el primer accidente en el lugar. Hace un año, un automóvil cayó en el mismo sitio, provocando daños en una vivienda cercana, aunque en aquella ocasión no hubo personas lesionadas.

🚨 Alrededor de las 8:30 de la mañana, un camión de carga pierde el control, vuelca y se impacta contra un muro en calle 20 de noviembre, San Mateo Nopala, #Naucalpa. Como información preliminar, reportan a 2 personas lesionadas. Equipos de emergencia y guardia municipal trabajan… pic.twitter.com/7fh59C06Uj — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 9, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT