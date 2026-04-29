Se dice tranquilo

‘No va a pasar nada’, afirma Rubén Rocha tras acusación de EU; asegura que no va a salir de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos; afirmó que se mantendrá trabajando por el estado

‘No va a pasar nada’, afirma Rubén Rocha tras acusación de EU.
‘No va a pasar nada’, afirma Rubén Rocha tras acusación de EU. Foto: Especial.
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La Razón Online

Después de que Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y a otras 9 personas de narcotráfico, el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, aseguró que no va a salir de la entidad y confió en que “no va a pasar nada”.

Además, afirmó que seguirá trabajando por Sinaloa, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) analiza si hay sustento en las acusaciones en su contra.

Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada. Todo debe de causarse”, afirmó el gobernador del estado en una entrevista a medios de comunicación.

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El mandatario estatal agregó que ya entabló comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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JVR

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