‘No va a pasar nada’, afirma Rubén Rocha tras acusación de EU; asegura que no va a salir de Sinaloa

Después de que Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y a otras 9 personas de narcotráfico, el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, aseguró que no va a salir de la entidad y confió en que “no va a pasar nada”.

Además, afirmó que seguirá trabajando por Sinaloa, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) analiza si hay sustento en las acusaciones en su contra.

“Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada. Todo debe de causarse”, afirmó el gobernador del estado en una entrevista a medios de comunicación.

🚨 #AlertaADN



El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), asegura que "no va a pasar nada" y no dará declaraciones por las acusaciones de narcotráfico pic.twitter.com/3FgahPJc6l — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 29, 2026

El mandatario estatal agregó que ya entabló comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

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JVR