Ricardo Gallardo festeja a niñez de Villa de Pozos con juguetes y nueva área recreativa

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, celebró el Día de la Niñez con niñas y niños de Villa de Pozos, con quienes convivió y entregó obsequios, además de poner en servicio la modernizada área recreativa en la colonia Rancho Viejo II.

En un ambiente festivo y acompañado de cientos de familias, Ricardo Gallardo aseguró que, en el cambio que se vive y se siente, la niñez tiene un futuro asegurado, pues en el presente sexenio, todas las niñas y niños de las cuatro regiones del Estado reciben apoyos escolares, seguros médicos, atención médica y más espacios recreativos totalmente gratuitos.

El área recreativa Rancho Viejo II, de Villa de Pozos, cuenta con una superficie total de 5 mil 555 metros cuadrados en el que se implementó una cancha de fútbol rápido, salón de usos múltiples, sanitarios, jardín, alumbrado, juegos infantiles y fachada monumental, entre otras amenidades.

Previo a la entrega de esta gran obra de infraestructura deportiva, el Gobernador Ricardo Gallardo convivió con más niñas y niños en la Plaza Las Águilas del municipio, en donde llevó el show de Chilín y Pikín, los payasos más virales de internet, quienes realizaron actividades recreativas, juegos y dinámicas especialmente organizadas para celebrar el Día de la Niñez.

El Gobernador de San Luis Potosí destacó que su administración mantiene como prioridad el bienestar de la niñez, mediante acciones enfocadas en su desarrollo integral, el fortalecimiento educativo, el acceso a servicios de salud y la creación de espacios adecuados para su esparcimiento, aunado al entorno que prevalece de paz y orden social en las cuatro regiones de la entidad.

FGR