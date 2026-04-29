Llegan a oficina de la Gobernadora Delfina Gómez protectoras por aprobación de Ley de Bienestar Animal

Encuentro con la Gobernadora del Estado de México.

Alrededor de 150 integrantes de protectoras de animales de Chimalhuacán, Texcoco, Tlalnepantla y Cuautitlán llegaron a la oficina de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para agradecerle la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal aprobada por el Congreso local.

En días pasados, la Gobernadora Delfina Gómez declaró al Estado de México “La Capital Mundial del Bienestar Animal”, luego de enviar al Congreso mexiquense dicha ley que endurece los castigos contra maltratadores de animalitos y promueve el compromiso humano con el cuidado integral de seres sintientes.

Delfina Gómez reconoció la labor de estas asociaciones para concretar la Ley y acordó dar continuidad al trabajo en favor de los animales de compañía.

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FGR