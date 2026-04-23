En Naucalpan

Reconstruimos Periférico Norte para una movilidad eficiente y segura, dice Delfina Gómez

La Gobernadora del Estado de México inaugura la rehabilitación de 3.2 kilómetros de la lateral desde Viveros a Baden Powel

Reconstruimos Periférico Norte en equipo para una movilidad eficiente y segura: Delfina Gómez.
Reconstruimos Periférico Norte en equipo para una movilidad eficiente y segura: Delfina Gómez. Foto: Especial.
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La Razón Online

En equipo, la reconstrucción integral del Periférico Norte es una realidad, destacó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al inaugurar 3.2 kilómetros de la lateral del tramo de Viveros a Baden Powel, en Naucalpan.

“Reconocer este trabajo, agradecer la asistencia, participación y compromiso de nuestros presidentes municipales, porque con esto demostramos que cuando se hace un trabajo en equipo se pueden lograr grandes metas”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

El tramo estuvo a cargo del Ayuntamiento de Naucalpan y tuvo una inversión de 115 millones de pesos; también incluyó acciones complementarias como instalación de nuevas luminarias, señalización y mantenimiento de áreas verdes.

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La reconstrucción de los 108 kilómetros del Periférico Norte beneficia a los habitantes de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán. Estos se suman con las obras complementarias como iluminación, rehabilitación de banquetas y mejora de áreas verdes.

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JVR

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