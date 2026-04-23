Reconstruimos Periférico Norte para una movilidad eficiente y segura, dice Delfina Gómez

Reconstruimos Periférico Norte en equipo para una movilidad eficiente y segura: Delfina Gómez.

En equipo, la reconstrucción integral del Periférico Norte es una realidad, destacó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al inaugurar 3.2 kilómetros de la lateral del tramo de Viveros a Baden Powel, en Naucalpan.

“Reconocer este trabajo, agradecer la asistencia, participación y compromiso de nuestros presidentes municipales, porque con esto demostramos que cuando se hace un trabajo en equipo se pueden lograr grandes metas”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

El tramo estuvo a cargo del Ayuntamiento de Naucalpan y tuvo una inversión de 115 millones de pesos; también incluyó acciones complementarias como instalación de nuevas luminarias, señalización y mantenimiento de áreas verdes.

La reconstrucción de los 108 kilómetros del Periférico Norte beneficia a los habitantes de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán. Estos se suman con las obras complementarias como iluminación, rehabilitación de banquetas y mejora de áreas verdes.

Continuando las actividades en #Naucalpan, realicé un recorrido de supervisión de la reconstrucción del #PeriféricoNorte, de dirección norte a sur.

Estamos muy cerca de concluir esta importante obra que forma parte del #AñoDeLasObrasEdoMex, gracias al trabajo de las y los… pic.twitter.com/3fu9Ey74jh — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 22, 2026

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JVR