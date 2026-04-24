Mejora percepción de seguridad en seis municipios del Edoméx: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este viernes los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes a marzo de 2026, los cuales muestran una mejora en la percepción de inseguridad en seis de los ocho municipios del Estado de México donde se aplica este instrumento.

A nivel nacional, 61.5 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas, consideró inseguro vivir en su ciudad durante marzo de 2026. Este porcentaje representa una reducción estadísticamente significativa frente al 63.8 por ciento registrado en diciembre de 2025; sin embargo, no presenta variación relevante respecto al mismo mes del año anterior.

Mejora percepción de seguridad en seis municipios mexiquenses ı Foto: Especial

En el comparativo anual —marzo de 2025 frente a marzo de 2026—, seis de los ocho municipios mexiquenses incluidos en la encuesta reportaron mejoras en la percepción de inseguridad. Tlalnepantla de Baz registró la disminución más pronunciada, al pasar de 83.8 a 74.6 por ciento, es decir, una caída de 9.2 puntos porcentuales. Le siguió Nezahualcóyotl, que descendió de 61.9 a 55.5 por ciento, con una reducción de 6.4 puntos.

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Toluca pasó de 80.7 a 75.5 por ciento; Chimalhuacán, de 85.7 a 81.3 por ciento; Cuautitlán Izcalli, de 82.7 a 81.8 por ciento, y Ecatepec, de 88.0 a 87.6 por ciento.

En el comparativo trimestral —diciembre de 2025 frente a marzo de 2026—, la ENSU también registró cambios en la mayoría de los municipios mexiquenses. Tlalnepantla mantuvo la disminución más significativa en este periodo, al igual que en la medición anual.

Mejora percepción de seguridad en seis municipios mexiquenses ı Foto: Especial

A escala nacional, la encuesta señala que, en el comparativo anual, 29 áreas urbanas registraron cambios estadísticamente significativos en la percepción de inseguridad: 16 con reducciones y 13 con incrementos. En tanto, en el comparativo trimestral, 21 ciudades presentaron variaciones relevantes, de las cuales 15 reportaron disminuciones y seis aumentos.

La ENSU, que el Inegi aplica de manera trimestral en 91 áreas urbanas del país, mide la percepción ciudadana sobre la seguridad pública en sus entornos inmediatos.

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MSL