Recibe Mazatlán, Sinaloa, a más de 9 mil turistas internacionales en tres días

Datos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa

Mazatlán .- — Del 20 al 23 de abril Mazatlán recibió a más de 9 mil turistas internacionales a bordo de tres embarcaciones navieras.

El lunes 20 llegó el “Navigator Of The Seas”, con 3,820 pasajeros y 1,253 tripulantes; el martes 21 hizo lo propio el “Royal Princess”, con 3,560 pasajeros y 1,322 tripulantes y este jueves arribó el “Brilliant Lady”, en su segunda visita al puerto tras haber atracado por primera vez el pasado 15 de abril.

La embarcación llegó procedente de Puerto Vallarta con 2,010 pasajeros y 1,157 tripulantes.

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La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la visita constante de cruceros es el reflejo de la confianza y la preferencia que tienen las navieras internacionales en la Perla del Pacífico.

“Los visitantes vienen a disfrutar lo mejor de Mazatlán, su Malecón, su Centro Histórico, su gastronomía, sus playas espectaculares, sus Pueblos Señoriales, su riqueza cultural y la calidez de su gente”, destacó.

Para este sábado se espera la llegada del “Star Princess” y para la semana que siguiente se prevé la visita de cinco embarcaciones, con lo que se cerrará el mes de abril con un total de 20 arribos, más de 74 mil cruceristas y una derrama económica estimada de 118 millones de pesos.

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FGR