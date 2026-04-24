Localiza Fiscalía de Michoacán sanas y salvas a cinco personas reportadas como desaparecidas en Zinapécuaro

Morelia.- — La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, localizó sanas y salvas a cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Zinapécuaro.

Se trata de María Guadalupe Vázquez Villafuerte, de 43 años; Alondra Vázquez Villafuerte, de 18 años; Lucía V.V., de 15 años; Leonardo G.V., de 14 años; y Nayra Ximena V.V., de un año de edad, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de abril de 2026.

Tras recibirse la denuncia correspondiente, la Fiscalía Especializada activó de manera inmediata los mecanismos de búsqueda y localización, además de implementar actos de investigación que permitieran establecer su paradero.

Como resultado de las diligencias realizadas y del protocolo de localización desplegado por personal especializado, el 24 de abril de 2026 se logró ubicar a las víctimas, quienes fueron localizadas con bien y resguardadas.

Conforme a los protocolos establecidos, una vez concluidas las actuaciones ministeriales y verificado su estado de salud, las personas localizadas serán reintegradas a su entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de actuar con prontitud y eficacia en la atención de denuncias relacionadas con desaparición de personas, priorizando en todo momento la protección de la integridad y los derechos de las y los ciudadanos.

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FGR