Mazatlán recibe al crucero 55 del año; suman más de 202 mil visitantes.

Con derrama económica de más de 323 mdp

Mazatlán, Sinaloa, recibió este lunes al “Navigator Of The Seas”, que representa la embarcación turística número 55 en visitar el puerto este año.

El crucero hizo su entrada al puerto a las 7:30 de la mañana procedente de Los Cabos, con 3,820 pasajeros y 1,253 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que durante abril se tiene proyectada la llegada de 20 navíos internacionales, que sumarán más de 74 mil visitantes y una derrama económica superior a los 118 millones de pesos.

Durante su estancia en el puerto, los visitantes tienen la oportunidad de visitar los atractivos turísticos de la ciudad, como el Malecón, el Centro Histórico, Olas Altas, la Zona Dorada, entre otros.

La llegada de este tipo de embarcaciones representa un importante impulso para la economía local, beneficiando a comerciantes y prestadores de servicios turísticos, además de proyectar a Mazatlán como uno destino atractivo para el sector de turismo de cruceros.

En el acumulado anual, hasta el 20 de abril Mazatlán suma 55 arribos de embarcaciones, con más de 202 mil visitantes y una derrama económica estimada de más de 323 millones de pesos.

Mazatlán registra el ingreso del navío Navigator Of The Seas con miles de viajeros a bordo. Mireya Sosa Osuna (@mireyasosaos), secretaria de Turismo de Sinaloa, destaca el impacto financiero que esta actividad genera en el puerto 🚢🌊💰 https://t.co/W3qgzp1OG4 #Mazatlán #Turismo… pic.twitter.com/utkvc4wmcD — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 21, 2026

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JVR