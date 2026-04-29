Mejora percepción de seguridad en principales ciudades de Michoacán, señala Inegi

La percepción de seguridad mejoró en tres de las ciudades más importantes de Michoacán: Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La capital del estado registró el mayor avance al mostrar una reducción del 13.1 por ciento en la percepción de inseguridad al comparar el mes de marzo de 2025 con el de este año, pasando del 79.2 al 66.1 por ciento; le siguió la ciudad costera de Lázaro Cárdenas donde cayó 5.4 puntos al ir de un 40.3 a un 34.9 por ciento; mientras que en Uruapan la sensación de vulnerabilidad bajó 2 por ciento al pasar del 88.7 al 86.7.

Percepción de seguridad ı Foto: Especial

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, atribuyó esta mejoría al resultado de las acciones operativas efectuadas por las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Gobierno federal y a la detención de generadores de violencia.

TE RECOMENDAMOS: Previo al 30 de Abril Ricardo Gallardo festeja a niñez de Villa de Pozos con juguetes y nueva área recreativa

Además, dio a conocer que la estrategia de seguridad implementada en Michoacán consolida una reducción del 77 por ciento de los homicidios, al señalar que, en octubre de 2021, cuando inició su administración, se registraron 259 hechos, mientras que en marzo de este año fueron 60 casos, la cifra más baja en los últimos 11 años.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla ı Foto: Especial

“Estamos viendo los resultados de una estrategia que no improvisa. Alcanzar la cifra de homicidios más baja en los últimos 11 años no es casualidad, sino el fruto de una coordinación real con la Federación para detener a quienes generan violencia. Los datos del INEGI confirman que vamos por el camino correcto: la confianza está regresando a las calles de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y no daremos ni un paso atrás en la pacificación de Michoacán”, dijo Ramírez Bedolla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL