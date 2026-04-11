Incendio de tráiler cerca de Naucalpan, Edomex, provoca cierre de circulación | VIDEO

Tráiler sufre falla mecánica y se incendia entre Naucalpan y Huixquilucan.

Un tráiler se incendió sobre la autopista Chamapa - Lechería, entre los municipios de Naucalpan y Huixquilucan del Estado de México, hechos que provocaron largas columnas de humo y un cierre a la circulación.

Medios locales reportaron que, la mañana de este lunes, se registró el incendio sobre la citada autopista, a la altura de Bosque Real.

Posteriormente, Guardia Nacional Carreteras precisó que ocurrió a la altura del kilómetro 32 de la carretera Chamapa - La Venta, a la altura del municipio de Naucalpan, a las 07:10 horas.

TE RECOMENDAMOS: Por priorizar el bienestar de la población Sheinbaum destaca trabajo de la gobernadora Margarita González Saravia en Morelos

🚨🔥 Incendio de tráiler provoca cierre en la autopista Chamapa–Lechería



Este sábado se registró el incendio de un tractocamión a la altura de Bosque Real, en el Estado de México, lo que obligó al cierre de la circulación y generó fuerte caos vial ⚠️🚗



👷‍♂️ Servicios de… pic.twitter.com/ATN0M6w1Fh — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 11, 2026

Por estos hechos, Guardia Nacional decretó “cierre total de circulación”, y urgió a los usuarios a tomar precauciones y atender indicaciones viales.

“#TomePrecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación por #VehículoIncendiado por falla mecánica cerca del km 032+800, de la carretera Chamapa-La Venta, a la altura del Mpio. de Naucalpan de Juárez, Edo. MX. Atienda indicación Vial”, escribió Guardia Nacional Carreteras en X.

En los videos que circularon por redes sociales se aprecian las largas columnas de humo que provocó este incendio, así como de las largas filas de tráfico ocasionadas por el cierre a la circulación.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación por #VehículoIncendiado por falla mecánica cerca del km 032+800, de la carretera Chamapa-La Venta, a la altura del Mpio. de Naucalpan de Juárez, Edo. MX. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/qSLsCgASdJ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 11, 2026

Se desconoce si por estos hechos hubo heridos o fallecidos. Asimismo, más allá de la indicación de que fue una “falla mecánica” por parte de Guardia Nacional Carreteras, faltan detalles sobre el origen del siniestro.

Se espera que autoridades estatales brinden más información conforme avance el día. Al cierre de esta nota, no se han brindado actualizaciones sobre el estado de la circulación en la citada autopista.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am