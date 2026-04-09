Se registra incendio en la bodega de Coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas | VIDEOS

Un fuerte incendio se reportó en la refinería de Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco. Petróleos Mexicanos (PEMEX) indicó que el fuego se ubica en la bodega de Coque.
PEMEX agregó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas o sin vida por el siniestro.
Gente de la zona compartió videos del siniestro en redes sociales. En el material que se ha compartido, se pudo observar cómo el fuego afecta una torre, mientras personas corren a buscar resguardo.
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Medios locales, también compartieron videos en donde se observa una intensa columna de humo es visible desde las instalaciones
Más tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.
“Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal”, agregó la mandataria federal en la red social X.
Por último, indicó que PEMEX va a seguir informando de la situación que ocurre en Dos Bocas, en el estado de Tabasco.
Es el segundo incendio que involucra a Dos Bocas
Este nuevo siniestro en la refinería de Dos Bocas en Tabasco se sumó al ocurrido el pasado 17 de marzo de 2026, que dejó un saldo de al menos 5 muertos, entre ellos un elemento de Petróleos Mexicanos.
Según de Pemex, las fuertes lluvias generadas ese día provocaron el desborde de aguas aceitosas, que se estancaron afuera de la barda perimetral y se incendiaron.
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JVR