Inundaciones en Naucalpan: ¿Qué pasó con el Río Hondo y cuáles son los niveles actuales?

Río Hondo, en Naucalpan, Estado de México, se desbordó por las fuertes lluvias y provocó inundaciones.

La primera gran afectación por las lluvias en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se registró la noche del lunes 11 de mayo, cuando el desbordamiento del Río Hondo, en Naucalpan, Estado de México, provocó inundaciones en este municipio y en algunas zonas al norte de la Ciudad de México.

En redes sociales circularon videos de las inundaciones provocadas por el desbordamiento, no solo en Naucalpan, sino también en algunas zonas de Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, donde se registraron corrientes de agua y afectaciones.

🚨 Lluvias intensas provocan la noche del lunes el desbordamiento del Río Hondo en #Naucalpan, inundando vialidades en la avenida Las Armas —en los límites con Azcapotzalco— y la avenida 16 de Septiembre.

Vecinos reportan también un socavón en la calle Zumpango, colonia Estado de… pic.twitter.com/CBK820YrgZ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) May 12, 2026

El Río Hondo llegó a sus límites debido a las fuertes lluvias, lo que, a su vez, provocó las inundaciones. Esto es lo que se sabe de los niveles del Río.

Este es el nivel del Río Hondo, en Naucalpan, que se desbordó

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades municipales y organismos de agua, el Río Hondo alcanzó niveles considerados críticos la noche del lunes 11 de mayo, al superar 90 por ciento de su capacidad en distintos puentes y vados de Naucalpan, lo que derivó en el desbordamiento parcial del cauce y en inundaciones en varias colonias del municipio.

Tras las intensas lluvias también apoyamos a Echegaray en el Valle de México, en atención por el derrame del Río Hondo en el Estado de México.



En coordinación con @SEGIAGUA y @CAEM_EDOMEX, las #BrigadasConagua operan equipo especializado y bombas para el descenso de niveles.… pic.twitter.com/Scboxta43s — Conagua (@conagua_mx) May 12, 2026

Las afectaciones comenzaron a intensificarse entre las 18:00 y las 20:00 horas, luego de una lluvia extraordinaria que saturó el sistema de drenaje y alcantarillado conectado al río. A ello se sumó la acumulación de basura y sedimentos en distintos puntos del cauce, lo que provocó “taponeos” que impidieron el flujo normal del agua y aceleraron el desbordamiento.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las colonias El Conde, Pastores, Echegaray y Alce Blanco, además de encharcamientos severos en San Bartolo, centro de Naucalpan. En varios puntos, vecinos reportaron el ingreso de agua a viviendas, con niveles que oscilaron entre 20 y 50 centímetros, además de corrientes que dificultaron el tránsito peatonal y vehicular.

🚨Horas de pánico y tensión vivieron habitantes de la colonia San Pedro Xalpa en @AzcapotzalcoMx de la #CDMX por las severas lluvias de ayer por la noche y el desborde del río hondo.

Video:tomado de las redes Sociales pic.twitter.com/olB1IBkarL — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) May 12, 2026

En la zona industrial de Alce Blanco también se registraron complicaciones para el transporte pesado, mientras que vialidades como Gustavo Baz y el paso a desnivel del Periférico Norte presentaron cierres parciales debido a la acumulación de agua.

En redes sociales circularon videos donde se observan automóviles atrapados, corrientes de agua sobre avenidas y calles completamente anegadas, tanto en Naucalpan como en algunas zonas de Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

Tras el desbordamiento, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan activó un protocolo de emergencia con apoyo de camiones tipo Vactor para realizar labores de desazolve y retiro de basura. Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal también participaron en labores de apoyo a automovilistas, limpieza y cortes de circulación para evitar accidentes.

Aunque durante la madrugada el nivel del Río Hondo comenzó a disminuir, autoridades mantienen vigilancia permanente ante el pronóstico de más lluvias en la Zona Metropolitana del Valle de México. Protección Civil recomendó a la población evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am